Nonostante il derby sia ormai alle spalle, per il Torino Primavera guidato da Francesco Baldini il calendario non concede pause. Venerdì 6 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, i granata saranno impegnati in una complessa trasferta in terra emiliana contro il Parma. Il Toro arriva a questo appuntamento dal pareggio a reti bianche maturato tra le mura amiche del Robaldo contro la Juventus: una prestazione solida dei torelli che ha portato la squadra a quota 10 punti in classifica, occupando attualmente il quindicesimo posto a pari merito con i bianconeri (quattordicesimi) e il Cesena (tredicesimo) per una questione di differenza reti.

Missione Parma: Baldini a caccia del blitz contro la seconda della classe

L'impegno che attende i ragazzi di Baldini si preannuncia tuttavia durissimo. La formazione allenata da Nicola Corrent è senza dubbio una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione: seconda in classifica a quota 18 punti (a pari merito con l'Inter capolista e seconda solo per la differenza reti), la compagine crociata viene dal successo per 2-0 sul campo dell'Albinoleffe. Tra le mura amiche, inoltre, il Parma è finora un vero e proprio fortino inespugnato, forte delle vittorie contro Sassuolo, Genoa e Bologna e del pareggio con il Cagliari. L'unico passaggio a vuoto della stagione emiliana risale infatti allo scontro diretto al vertice contro l'Inter, perso per 2-1 in Lombardia.

Parma-Torino, i precedenti tra le due formazioni: il dolce ricordo del 2014

I precedenti recenti tra le due formazioni tracciano un quadro favorevole ai padroni di casa. Nella passata stagione il Parma si impose all'andata ad Orbassano per 2-0, mentre il ritorno in Emilia terminò 1-1 con il pareggio granata firmato all'88' da Zeppieri. Tra i due match si inserì anche il successo crociato per 2-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. Per ritrovare l'ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Parma bisogna risalire alla stagione 2014/15, quando i granata di Moreno Longo si imposero per 5-2 con i gol di Morra, Danza e la tripletta di Rosso. Dopo ben nove anni di assenza del Parma dal massimo campionato giovanile, le due squadre si sono incrociate anche nel dicembre 2024 in Coppa Italia: in quell'occasione il Toro guidato da Tufano vinse 1-0 ad Orbassano grazie al timbro di Edoardo Zaia su assist di Alessio Cacciamani, firma dell'ultimo successo granata sui crociati.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 01: Filippo Conzato of Torino is tackled during the Primavera 1 match between Torino U20 and Juventus U20 on November 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Torino, le mosse di Baldini: l'imprevidibilità di Banse e Conzato per il Parma?

Per strappare punti sul campo dei crociati e cercare di risalire subito la classifica, Baldini dovrà rimescolare le carte e fare affidamento sulle proprie risorse offensive. L'arma in più potrebbe essere rappresentata dal riscatto di Filippo Conzato, rimasto un po' in ombra nel derby contro la Juventus ma sempre capace di accendere la luce durante i 90'. Accanto a lui scalpita Banse: il numero 27 che sta attraversando un momento positivo come dimostrato dalla zampata decisiva per il 2-2 agguantato in dieci uomini a Reggio Emilia contro il Sassuolo.