La squalifica fino al 7 dicembre rappresenta una battuta d'arresto pesante per Andrea Luongo, ma il rischio è che il centrocampista del Torino possa perdere anche una parte importante della stagione. Il classe 2008 era stato una delle sorprese più interessanti dell'estate granata: Ignazio Abate lo aveva promosso dalla Primavera durante il ritiro di Pinzolo, apprezzandone qualità tecniche, intensità e capacità di interpretare il ruolo di regista. Il mercato, però, ha cambiato le prospettive. Gli arrivi di Rolando Mandragora e Daniel Bragança, concretizzati nelle fasi finali della sessione estiva, hanno aumentato la concorrenza in mediana e ridotto gli spazi per il giovane. Luongo era rimasto proprio perché il Toro di Abate aveva bisogno di completare il reparto e perché il suo percorso sembrava poter proseguire all'interno della prima squadra. Il 1° settembre, contro il Monza in Coppa Italia, il tecnico granata lo aveva schierato titolare: un segnale importante, prima del ritorno in Primavera. La squalifica, arrivata dopo la follia nella rissa al termine della gara contro il Bari, complica ulteriormente un quadro già delicato.

Quattro mesi da non sprecare: la Serie B può aiutare?

Il Toro deve scegliere

Il problema, adesso, è capire quale sia la strada migliore per non disperdere il potenziale di Luongo. La squalifica lo terrà lontano dal campo fino al 7 dicembre e, considerando il calendario della Primavera, il centrocampista salterà diverse partite importanti. Una volta terminato lo stop, avrà bisogno di ritrovare ritmo, continuità e soprattutto fiducia. Restare al Torino potrebbe significare continuare a lavorare sotto gli occhi di Abate, ma senza la certezza di un minutaggio adeguato. La Primavera rappresenta un ambiente conosciuto, nel quale Luongo ha già dimostrato di poter essere protagonista e di cui è già capitano, ma a 18 anni il passaggio al calcio professionistico potrebbe diventare una necessità. Un prestito in Serie B, idea che aveva preso quota già prima della squalifica, permetterebbe di misurarsi con un campionato più competitivo, affrontare giocatori esperti e crescere anche dal punto di vista caratteriale. Non sarebbe una bocciatura, ma un investimento sul futuro: l'esperienza di Alessio Cacciamani, passato dalla Juve Stabia prima di tornare a Torino, dimostra quanto un percorso lontano dalla prima squadra possa aiutare un giovane a maturare.La decisione dipenderà anche dalle valutazioni del club e dalla possibilità di individuare una destinazione adatta. Luongo ha qualità e margini di crescita, ma il Torino dovrà chiedersi se sia più produttivo tenerlo in un contesto nel quale rischia di giocare poco oppure consentirgli di accumulare esperienza in una squadra che possa garantirgli spazio. Il mercato estivo, con gli innesti arrivati tardi a centrocampo, non ha certamente favorito una programmazione lineare del suo percorso. E ora la squalifica rischia di rendere ancora più sacrificati questi mesi. Un prestito in Serie B potrebbe quindi rappresentare una soluzione concreta, a patto che venga individuata una società pronta a valorizzarlo e a dargli responsabilità. La priorità resta recuperare il ragazzo dopo l'errore e accompagnarlo nella crescita, senza bruciare le tappe. Il talento non è in discussione: la prossima scelta del Torino dovrà essere quella giusta per trasformare una stagione complicata in un'occasione di maturazione.