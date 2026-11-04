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Filadelfia

Voglia di tornare. Voglia di tornare in campo e voglia di tornare a fare bene. Contro il Frosinone non si è visto un bel Toro: si è vista una squadra andata ko troppo presto e che non è mai riuscita a rendersi davvero pericolosa, in totale balia degli avversari. Una squadra che ha subito la seconda sconfitta consecutiva e che ha bisogno di rialzarsi il prima possibile, puntando già a sabato prossimo con la gara contro il Lecce. Nel grigiore delle giornate di Torino, al Filadelfia c'è chi stringe i denti più degli altri in modo da tornare davvero a disposizione e puntare anche a una maglia da titolare. Gli allenamenti di ieri, martedì 3 ottobre, ci aiutano a fare un quadro sulla situazione.

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