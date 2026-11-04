1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Vives a TN: "Abate ha un'identità"

Cinque anni in giallorosso, sei in granata: numero 20, fascia da capitano. Giuseppe Vives è una delle ultime bandiere del Torino. Dal 2011 al 2017 all'ombra della Mole, sotto la guida di Ventura e Mihajlovic, l'ex centrocampista granata ha raccontato in esclusiva le proprie impressioni sul Torino di Abate, i suoi ricordi in Piemonte e in Puglia. E le emozioni durante quel giro di campo...

Giuseppe, che impressione le sta dando il Torino di Abate? “Per quello che ho visto, secondo me stanno iniziando ad assimilare i concetti di gioco e stanno avendo un'identità. Se lo lasciano lavorare possono divertirsi”.

La scelta del Torino di un allenatore giovane le piace? “Assolutamente sì, mi piace. È giusto seguire queste idee di calcio”.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4