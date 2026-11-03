Arsene Wenger, storico allenatore dell'Arsenal, ha segnalato Andrea Luongo come una delle possibili stelle del futuro del calcio mondiale. L’allenatore francese avrebbe inserito il centrocampista della Primavera granata in una lista di talenti particolarmente promettenti, con Vasilije Marković, Samuele Inácio, Ifeanyi Ndukwe, Santiago Espíndola e Johannes Moser. Un attestato di stima e un motivo d'orgoglio per il classe 2008, che ha iniziato ad attrarre interesse anche al di fuori dei confini italiani e intanto continua a crescere nel vivaio di marca granata.