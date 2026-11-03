Jesus De Miguel Alameda, attaccante del Tenerife, è tragicamente scomparso all'età di 30 anni. Il giocatore nella serata di ieri è stato coinvolto in un duro contrasto di gioco con il portiere dell'Andorra Owono, nel quale ha subito un violento colpo sul petto, durante il match tra le due squadre. Come riporta Sky Sport, De Miguel era stato trasportato d'urgenza in ospedale, in arresto cardiaco, e ricoverato in terapia intensiva, e inizialmente si parlava di "condizioni gravi ma stabili" in un primo comunicato diramato. Nel corso della notte c'è stato un peggioramento delle condizioni neurologiche e stamattina è giunta la tragica notizia della sua scomparsa. Il Torino ha diramato un messaggio di condoglianze e di vicinanza al club spagnolo, ai familiari e agli affetti del giocatore spagnolo. Anche tutta la redazione di Toro News ci tiene ad esprimere le più sentite condoglianze al Tenerife, ai familiari e agli affetti di Jesus De Miguel Alameda.

Le condoglianze del Torino sui propri canali social

Torino Football Club stands alongside CD Tenerife in mourning the tragic passing of Jesús de Miguel Alameda. Our deepest condolences and heartfelt thoughts go out to his family and all those who loved him."