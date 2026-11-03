Belghali in dubbio con il Lecce dopo il colpo subito: gli aggiornamenti
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport Rafik Balghali non si è allenato in questi giorni successivi alla trasferta allo Stirpe. Il motivo? La dura botta subita al ginocchio proprio durante il match contro il Frosinone, per, tra l'altro, l'algerino ha dovuto lasciare il campo in favore di Oristanio.
Le condizioni di Belghali, filtra ottimismoNonostante, appunto, Belghali non si sia allenato sembrerebbe non trattarsi di nulla di grave. La primissima diagnosi parla di trauma contusivo che porta, sì, all'obbligo di rimanere prudenti ma non preoccupa più di tanto la società granata. Abate spera che dopo qualche giorno di riposo possa avere l'algerino a disposizione già prima della pausa, nel match in casa contro il Lecce. Questa è d'altronde l'ipotesi più probabile, con il dolore che dovrebbe pian piano scomparire.
E' già emergenza sulle fasce?La situazione di Belghali lascia con un po' tutti con il fiato sospeso, perché sabato alle 15 contro il Lecce le alternative potrebbero scarseggiare. Cacciamani è ancora ai box con il suo problema alla spalla ed è sotto osservazione. Fortini è ormai fuori da molto per l'infortunio procuratosi con l'Under 21. Rodriguez spinge per rientrare ma non sembra poter fare l'esterno a tutta fascia. Le soluzioni se l'algerino dovesse avere complicanze inizierebbero a diventare poche. Al momento bisogna aver pazienza per aspettare aggiornamenti ulteriori.
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