Le ultime novità legate al calciomercato della Serie A: i partenopei aspettano la sessione di gennaio, a Monza vogliono tenere Varela
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Verso le trattative
Novembre è iniziato, il vento si è fatto freddo e le temperature si sono abbassate. L'inverno sta arrivando e se pur la sessione di mercato sembra ancora lontana iniziano le prime trattative e i primi pensieri e con questi torna anche la nostra rubrica dove vi presentiamo i colpi, le cessioni, le trattative delle altre diciannove squadre di Serie A. Ricordiamo che in attesa del via libera ufficiale della FIFA l'apertura del calciomercato invernale è fissata per il 28 dicembre 2026, anticipata rispetto 2 gennaio 2027, su richiesta dei club.
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