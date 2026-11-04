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Cinque esoneri nelle prime 10 giornate

TURIN, ITALY - MARCH 13: Carlos Cuesta, Manager of Parma Calcio 1913 during the Serie A match between Torino FC and Parma Calcio 1913 at Stadio Olimpico di Torino on March 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

La Serie A torna ad esonerare gli allenatori? La tendenza sembra essere quella, anche perché in questa attuale Serie A sono stati ben cinque gli allenatori ad essere esonerati nelle prime giornate. Si tratta di un numero elevatissimo, soprattutto se comparato agli altri top-campionati. In Liga ci sono stati appena due esoneri, in Ligue 1 solo uno. Qui c'è il caso Lione, con Fonseca che sta per approdare allo Sporting Lisbona: non c'è nessun esonero da parte del club francese in questo frangente. Anche la Bundesliga ha collezionato appena un esonero, quello del tecnico Polanski del Borussia M'gladbach. Al suo posto dentro l'ex Genoa Blessin. In Premier League il dato è ancora più freddo: zero esoneri. Tornando sul suolo italico, questi cinque esoneri nelle prime dieci giornate sono la punta più alta degli ultimi dieci campionati.

Serie A 26/27: 5

Serie A 25/26: 3

Serie A 24/25: 1

Serie A 23/24: 3

Serie A 22/23: 4

Serie A 21/22: 3

Serie A 20/21: 1

Serie A 19/20: 4

Serie A 18/19: 2

Serie A 17/18: 2

Serie A 16/17: 2

Come si vede dall'elenco, per un periodo le squadre della Serie A hanno cercato di limitare i cambi in panchina e il numero più basso si è registrato proprio nel campionato 20/21, il più complicato per le triste dinamiche che l'hanno contraddistinto. C'era stato il boom nella stagione precedente, preceduto però da numeri davvero bassi. Un nuovo apice era stato toccato nella Serie A 22/23 con quattro esoneri, poi il ritorno graduale fino alll'exploit di questa stagione. A conferma che il campionato italiano sta tornando a considerare l'esonero come una mossa preventiva e a volte necessaria per cercare di portare la barca in porta.

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