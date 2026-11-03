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Inizia novembre e se pur la sessione di mercato sembra ancora lontana iniziano le prime trattative e i primi pensieri e con questi torna anche la nostra rubrica dove vi presentiamo i colpi, le cessioni, le trattative delle altre diciannove squadre di Serie A. Ricordiamo che in attesa del via libera ufficiale della FIFA l'apertura del calciomercato invernale è fissata per il 28 dicembre 2026, anticipata rispetto 2 gennaio 2027, su richiesta dei club.

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