Sono diversi i giocatori azzurri che potrebbero lasciare il Torino in questa sosta per le nazionali, chi per l'Italia maggiore e chi per l'U21
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Ultimo giro, poi sarà di nuovo pausa per le nazionali. La Serie A andrà ancora momentaneamente a riposo per dare spazio egli impegni internazionali. Per alcuni club sarà una manna dal cielo, per altri un problema dato che molte rose si ritroveranno praticamente tagliate. Tra queste c'è anche il Torino di Ignazio Abate, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. In squadra sono presenti undici azzurri: Cristiano Biraghi, Rolando Mandragora, Pietro Pellegri, Gaetano Oristanio, Pietro Comuzzo, Cesare Casadei, Niccolò Fortini, Lapo Siviero, Alessio Cacciamani e Andrea Lungo. Giovani e veterani, ma ovviamente non tutti partiranno con la selezione.
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