Un uomo come Claudio Lotito è da tanti anni uno che rappresenta sempre un certo peso nel calcio italiano e adesso vorrebbe tornare ad avere un incarico ufficiale all'interno della Figc. Il presidente della Lazio questa mattina si è infatti presentato negli uffici della Federcalcio al fine di consegnare tutta la documentazione necessaria per effettuare la sua candidatura al ruolo di consigliere federale della Figc. Questo suo possibile nuovo ruolo nella Federcalcio non dipenderebbe da quale sarà il nuovo presidente con Giovanni Malagò e Adriano Galliani che stanno concorrendo nelle elezioni del nuovo numero uno in Figc: le elezioni si terranno il prossimo 14 dicembre, con Lotito che ora potrebbe dire la sua per entrare nel consiglio federale.