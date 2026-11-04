Nuovo episodio della rubrica Vivaio granata: oggi presentiamo Pietro Marinelli il miglior marcatore dell’Under 17
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E' un nuovo arrivo a Torino per la stagione 2026/2027 e dopo poche giornate si è già preso l'Under 17 di Ledesma. Pietro Marinelli è stato ingaggiato per dare qualità e sostanza al centrocampo granata ed è riuscito fin da subito a caricarsi la squadra sulle spalle anche nei momenti più difficili. Il suo carattere è uscito perfettamente nell'ultimo derby dove oltre al gol ha portato una prestazione di livello assoluto. Scopriamo chi è il talento rietino.
Il quadro tecnico, chi è Marinelli in campo?Può occupare tutti i ruoli del centrocampo ma adesso Ledesma sembra avergli trovato un posto fisso come mezzala. Mancino di piede, è a discrezione dell'allenatore se farlo giocare a sinistra, per avere più ordine, o a destra, per avere più pericolosità offensiva. Spicca sicuramente per le sue caratteristiche offensive. Vede lo spazio, sa stare tra le linee, si inserisce con i tempi giusti e finalizza con una certa precisione. Non è un caso che da centrocampista sia il miglior marcatore dell'Under 17 con addirittura 3 gol in questo avvio difficile. Ma c'è tanto altro, pulizia di gioco, capacità di dettare i tempi, fisicità e dribbling.
Quando lui c'è la squadra giraDa Genova al derby in un pessimo avvio di campionato da 3 punti in 7 partite Marinelli sembra essere un faro. Se non sale in cattedra lui, la squadra fatica. Ha trascinato i compagni contro il Genoa, dove una sua doppietta stava per valere 3 punti ai granata che si sono poi visti rimontare all'ultimo secondo. Storia simile nel derby di domenica scorsa, 1° novembre: il 2010 si propone tra le linee, dimenticato dalla difesa bianconera, prende metri fino al limite dell'area e fa il gol del momentaneo 1-0 Toro. Anche questa volta i torelli si faranno riagganciare nel recupero, ma in una partita in cui tutti li davano per spacciati hanno portato una prova di carattere. E, in un derby così, la stella più brillante è stata quella di Pietro, che ha impressionato con veroniche, imbucate e inserimenti.
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