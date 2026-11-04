Undicesima giornata di campionato: chi saranno i direttori di gara
Un giocatore da tenere d'occhio (VIDEO)
Il Torino vuole lasciarsi alle spalle la gara con il Frosinone e si prepara al prossimo match che sarà contro il Lecce. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, sono stati designati i direttori di gara dell'undicesima giornata di Serie A. Sabato 7 novembre, Torino-Lecce delle ore 15 sarà affidata a Feliciani, gli assistenti saranno Costanzo e Garzelli, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Camplone nel ruolo di Avar. Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la prossima di campionato.
Le designazioni ufficiali per l'undicesima giornataVENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
TORINO – LECCE Sabato 7/11 h.15.00
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
NAPOLI – LAZIO h. 12.30
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
GENOA – MILAN h. 15.00
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
MONZA – ATALANTA h. 15.00
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
INTER – COMO h. 18.00
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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