Undicesima giornata di campionato: chi saranno i direttori di gara

Andrea Croveri
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Un giocatore da tenere d'occhio (VIDEO)

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Il Torino vuole lasciarsi alle spalle la gara con il Frosinone e si prepara al prossimo match che sarà contro il Lecce. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, sono stati designati i direttori di gara dell'undicesima giornata di Serie A. Sabato 7 novembre, Torino-Lecce delle ore 15 sarà affidata a Feliciani, gli assistenti saranno Costanzo e Garzelli, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Camplone nel ruolo di Avar. Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la prossima di campionato.

Le designazioni ufficiali per l'undicesima giornata

VENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45
Pisa SC v Bologna FC 1909 - Serie A

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

TORINO – LECCE Sabato 7/11 h.15.00

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV: ABISSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

NAPOLI – LAZIO h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – MILAN h. 15.00

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

MONZA – ATALANTA h. 15.00

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

INTER – COMO h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

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