Ermanno Feliciani torna a incrociare il cammino del Torino. Il fischietto di Teramo è stato designato per dirigere la sfida contro il Lecce, in programma sabato 7 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Nel corso della stagione 2026-2027 ha già arbitrato tre incontri di Serie A: Lazio-Genoa 1-0, Napoli-Frosinone 3-0 e Roma-Cagliari 4-2. Per lui non sarà però la prima volta con i granata: Feliciani ha infatti già diretto cinque gare del Torino.

Il primo incontro diretto da Feliciani fu un Torino-Verona terminato a reti bianche nel 2023. Nella stessa stagione ci fu anche l'unica vittoria dei granata con Feliciani, quando all'olimpico si giocò Torino-Milan, terminata 3-1 in favore della squadra granata. Fu una vittoria importante per un Toro che si dimostrò bello e che riuscì a imporsi sui rossoneri davanti al proprio pubblico. Nella stagione successiva arrivarono invece due pareggi: prima lo 0-0 contro il Parma, poi l'1-1 contro il Genoa. Tre partite senza sconfitte, dunque, prima dell'ultimo precedente, decisamente meno felice.

L'ultimo precedente è il pesantissimo 6-0 contro il Como

La gara più recente diretta da Feliciani con il Torino è infatti quella che i granata vorrebbero dimenticare: il 6-0 incassato sul campo delnella scorsa stagione. Una serata disastrosa per la squadra, travolta dagli avversari e protagonista di una prestazione estremamente negativa. Nel corso della partita, tuttavia,

L'episodio più contestato arrivò a dieci minuti dall'inizio della ripresa, quando Douvikas entrò in area e cercò il cross, trovando la scivolata di Maripan. Il pallone colpì il braccio del difensore cileno, con Feliciani inizialmente intenzionato a lasciar proseguire il gioco. Dopo il richiamo della sala Var, l'arbitro andò però al monitor e assegnò il calcio di rigore al Como. Fu una decisione fortemente contestata da Luca Marelli, allora opinionista arbitrale di Dazn che durante la revisione aveva giudicato non punibile il tocco di Maripan. Secondo la sua lettura, il braccio del difensore si stava ritraendo verso il corpo e il movimento risultava compatibile con la dinamica della scivolata. Il rigore venne comunque confermato e trasformato da Da Cunha per il momentaneo 3-0.

Quello del Sinigaglia resta quindi un precedente pesante, sia per il risultato sia per le polemiche arbitrali che lo accompagnarono. Il bilancio complessivo di Feliciani con il Torino racconta finora una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Sabato il direttore di gara tornerà a dirigere i granata: il ricordo dell'ultima volta è ancora legato a una delle serate più difficili della passata stagione.