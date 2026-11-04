Il Como continua a stupire non soltanto in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. Dopo aver sconfitto 4 a 1 il Lipsia e il Manchester United e dopo aver perso di misura contro il Feyenoord, i ragazzi di Cesc Fabregas si sono regalati una notte magica a Lens, in Francia, nella quarta giornata di League Phase. Hanno segnato addirittura nove reti e hanno trionfato con un luccicante 9 a 1. Douvikas ha siglato una tripletta, sbloccando il match dopo appena 7 minuti. In rete anche Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Il Como sale così a quota 9 punti in classifica ponendo seriamente le basi per passare alla fase a eliminazione diretta.