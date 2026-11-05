Due gol e altrettanti assist nelle ultime due partite in campionato e la prima convocazione nella nazionale maggiore della Svezia. Alieu Njie sta vivendo un momento particolarmente felice, nonostante le difficoltà di classifica della Fiorentina. Del classe 2005 aveva parlato nelle scorse settimane il presidente Urbano Cairo, dichiarandosi dispiaciuto della cessione. "Ho molta stima di lui, ma ama giocare esterno e nel nostro modulo non ne abbiamo. Sarebbe stato sacrificato, avremmo rischiato di trascorrere un altro anno ad aspettarlo senza che potesse esplodere. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina e quando l'ho rivisto a Firenze mi ha ringraziato".

Le condizioni per l'obbligo di riscatto

Le cifre

Il passaggio di Njie in maglia viola potrà portare nelle casse del Toro più di venti milioni di euro. Lo svedese è stato infatti ceduto in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Al momento il cartellino dell'esterno è ancora di proprietà granata ma il trasferimento a titolo definitivo sarà poco più che una formalità. L'obbligo di riscatto si attiverà al primo punto in campionato della Fiorentina dal 1 febbraio in avanti.Come detto, il passaggio di Njie alla Fiorentina potrà portare nelle casse del Toro più di venti milioni di euro. Di questi, i granata ne hanno incassati al momento 4 come corrispettivo per il prestito oneroso. Quando la viola otterrà il primo punto a febbraio, ne saranno versati altri 16 per il riscatto. A questi se ne potrebbero aggiungere altri 4 come bonus, legati a prestazioni del giocatore e rendimento della squadra. Ma non solo: al Toro spetterà ancora il 10% della futura rivendita del giocatore.