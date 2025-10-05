La giornata del Torino, tocca alla Primavera: alle 11 si gioca a Cagliari

3-3 all'Olimpico contro la Lazio nella giornata di ieri per il Torino di Baroni. Nuovo giorno, nuova partita per i granata: nella mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, tocca ai più giovani. È previsto per le 11 il fischio d'inizio di Cagliari-Torino Primavera: la gara valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 si giocherà sul campo dell'Assemini del capoluogo sardo. Da una parte la formazione di Baldini ha la necessità di riprendersi dopo aver collezionato solo 3 punti in 6 uscite, dall'altra anche i padroni di casa, trovandosi una sola lunghezza davanti ai granata, hanno voglia di vincere sul proprio campo, storicamente ostico. Rimanete connessi sui canali di Toro News perché vi racconteremo la sfida tra Cagliari e Torino Primavera nella consueta diretta testuale.