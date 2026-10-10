La classifica aggiornata del campionato Primavera 1
Un estratto dell’intervista a Paolo Pulici (VIDEO)
Il Torino Primavera crolla in casa del Cesena. Dopo un avvio a rilento, al 27' sblocca il match Ricci, ma nella ripresa Conzato trova il pareggio con il suo solito mancino al 71'. Tutto sembra indirizzato verso il pari, quando Marini trova la zampata vincente al 90', regalando tre punti ai romagnoli. Il Toro resta fermo a 5 punti, al tredicesimo posto in classifica, mentre il Cesena si porta al quarto posto, con 10 punti in attesa delle altre gare della sesta giornata del campionato di Primavera 1.
Primavera 1, la classifica
- Inter 14
- Parma 10
- Lazio 10
- Cesena 9
- Roma 8
- Empoli 8
- Genoa 7
- Hellas Verona 7
- Milan 7
- Bologna 6
- Cagliari 6
- Como 6
- Torino 5
- Lecce 4
- Monza 4
- Sassuolo 4
- AlbinoLeffe 4
- Fiorentina 3
- Juventus 3
- Atalanta 2
Primavera, i risultati della sesta giornataCesena-Torino 2-1
Inter-Como 2-2
Atalanta-Milan: sabato 10 ottobre alle 13
Bologna-Lazio: sabato 10 ottobre alle 15
Roma-Empoli: sabato 10 ottobre alle 15
Fiorentina-Parma: domenica 11 ottobre alle 10:45
Verona-Lecce: domenica 11 ottobre alle 10:45
Juventus-Genoa: domenica 11 ottobre alle 15
Cagliari-Monza: lunedì 12 ottobre alle 15
Sassuolo-Albinoleffe: lunedì 12 ottobre alle 15
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