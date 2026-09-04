Con la sconfitta per 2-4 il Torino rimane a 1 punto in classifica. Il risultato maturato questo pomeriggio al centro sportivo Robaldo contro il Como porta il Torino Primavera a rimanere nei bassifondi della classifica. La squadra guidata da Francesco Baldini subisce 4 gol, con l'allenatore che dovrà lavorare sulla retroguardia, con il bottino di reti subite che sale a 10. Dopo le prime tre giornate, a seguito della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan, del pirotecnico pareggio di domenica scorsa contro il Lecce e della sconfitta con il Como, i granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo e Fiorentina, che però giocheranno domani mattina alle 11. Il Toro ha un cammino lungo davanti a sé, ma è chiamato a reagire a un inizio in salita.

Primavera 1, la classifica

Roma 7 Lazio 6 Bologna 6 Parma 4 Milan 4 Empoli 4 Inter 4 Cesena 4 Como 4 Cagliari 3 Verona 3 Genoa 3 Juventus 2 Lecce 2 Fiorentina 1 Sassuolo 1 Torino 1 Monza 0 Atalanta 0 AlbinoLeffe 0

Primavera 1, i risultati della terza di campionato