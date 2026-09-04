La classifica aggiornata del campionato Primavera 1: il Toro cade in casa e rimane a 1 punto, il Como sale a 4
Con la sconfitta per 2-4 il Torino rimane a 1 punto in classifica. Il risultato maturato questo pomeriggio al centro sportivo Robaldo contro il Como porta il Torino Primavera a rimanere nei bassifondi della classifica. La squadra guidata da Francesco Baldini subisce 4 gol, con l'allenatore che dovrà lavorare sulla retroguardia, con il bottino di reti subite che sale a 10. Dopo le prime tre giornate, a seguito della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan, del pirotecnico pareggio di domenica scorsa contro il Lecce e della sconfitta con il Como, i granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo e Fiorentina, che però giocheranno domani mattina alle 11. Il Toro ha un cammino lungo davanti a sé, ma è chiamato a reagire a un inizio in salita.
Primavera 1, la classifica
- Roma 7
- Lazio 6
- Bologna 6
- Parma 4
- Milan 4
- Empoli 4
- Inter 4
- Cesena 4
- Como 4
- Cagliari 3
- Verona 3
- Genoa 3
- Juventus 2
- Lecce 2
- Fiorentina 1
- Sassuolo 1
- Torino 1
- Monza 0
- Atalanta 0
- AlbinoLeffe 0
Primavera 1, i risultati della terza di campionato
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Lecce-Roma: 1-1
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Torino-Como: 2-4
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Bologna-Inter: (Oggi alle 17:00)
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AlbinoLeffe-Atalanta: (Domani 5 settembre alle 11:00)
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Cagliari-Sassuolo: (Domani 5 settembre alle 11:00)
- Genoa-Fiorentina: (Domani 5 settembre alle 11:00)
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Lazio-Parma: (Domani 5 settembre alle 11:00)
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Milan-Juventus: (Domenica 6 settembre alle 11:00)
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Empoli-Cesena: (Domenica 6 settembre alle 15:00)
- Verona-Monza: (Domenica 6 settembre alle 15:00)
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