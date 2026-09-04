La classifica aggiornata del campionato Primavera 1: il Toro cade in casa e rimane a 1 punto, il Como sale a 4

Federico Marchesi

Con la sconfitta per 2-4 il Torino rimane a 1 punto in classifica. Il risultato maturato questo pomeriggio al centro sportivo Robaldo contro il Como porta il Torino Primavera a rimanere nei bassifondi della classifica. La squadra guidata da Francesco Baldini subisce 4 gol, con l'allenatore che dovrà lavorare sulla retroguardia, con il bottino di reti subite che sale a 10. Dopo le prime tre giornate, a seguito della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan, del pirotecnico pareggio di domenica scorsa contro il Lecce e della sconfitta con il Como, i granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo e Fiorentina, che però giocheranno domani mattina alle 11. Il Toro ha un cammino lungo davanti a sé, ma è chiamato a reagire a un inizio in salita.

Primavera 1 classifica 2024-2025

Primavera 1, la classifica

  1. Roma 7
  2. Lazio 6
  3. Bologna 6
  4. Parma 4
  5. Milan 4
  6. Empoli 4
  7. Inter 4
  8. Cesena 4
  9. Como 4
  10. Cagliari 3
  11. Verona 3
  12. Genoa 3
  13. Juventus 2
  14. Lecce 2
  15. Fiorentina 1
  16. Sassuolo 1
  17. Torino 1
  18. Monza 0
  19. Atalanta 0
  20. AlbinoLeffe 0

Primavera 1, i risultati della terza di campionato

  • Lecce-Roma: 1-1

  • Torino-Como: 2-4

  • Bologna-Inter: (Oggi alle 17:00)

  • AlbinoLeffe-Atalanta: (Domani 5 settembre alle 11:00)

  • Cagliari-Sassuolo: (Domani 5 settembre alle 11:00)

  • Genoa-Fiorentina: (Domani 5 settembre alle 11:00)

  • Lazio-Parma: (Domani 5 settembre alle 11:00)

  • Milan-Juventus: (Domenica 6 settembre alle 11:00)

  • Empoli-Cesena: (Domenica 6 settembre alle 15:00)

  • Verona-Monza: (Domenica 6 settembre alle 15:00)

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