Come cambia la classifica della Primavera 1 dopo il derby della Mole

Eugenio Gammarino
Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Finisce a reti bianche il Derby della Mole, il primo disputato al Robaldo. Tra il Torino guidato da Francesco Baldini e la Juventus allenata da Simone Padoin va in scena uno 0-0 teso e combattuto.Il punto conquistato permette ai granata di salire a quota 10 punti dopo 9 giornate, ma non migliora di fatto una classifica complicata. Il Torino aggancia proprio i bianconeri al 15° posto, insidiato a un solo punto di distanza dal Sassuolo (16° a quota 9) e dal Verona (17° a quota 8 con una gara in meno). di Baldini conta finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con un saldo di 17 gol fatti e 18 subiti. Per invertire la rotta e staccarsi dalla zona calda serve ritrovare al più presto la via del gol e una maggiore efficacia negli ultimi metri.

Primavera 1 classifica 2024-2025

Primavera 1, la classifica

  1. Inter – 18 pt

  2. Roma – 16 pt

  3. Parma – 15 pt

  4. Bologna – 15 pt

  5. Empoli – 15 pt

  6. Lazio – 15 pt

  7. Fiorentina – 13 pt

  8. Lecce – 13 pt

  9. Milan – 13 pt

  10. Genoa – 12 pt

  11. Como – 12 pt

  12. Cagliari – 11 pt

  13. Cesena – 10 pt

  14. Juventus – 10 pt

  15. Torino – 10 pt

  16. Sassuolo – 9 pt

  17. Hellas Verona – 8 pt

  18. Atalanta – 7 pt

  19. Monza – 6 pt

  20. AlbinoLeffe

Primavera 1, i risultati e il programma della nona giornata

  • Inter – Roma 0-2

  • Lecce – Bologna 3-0

  • Lazio – Sassuolo 3-1

  • Monza – Milan 0-5

  • Como – Atalanta 2-1

  • Cesena – Fiorentina 0-2

  • Torino – Juventus 0-0

  • Genoa – Hellas Verona (Domenica 1 n0vembre ore 13:00)

  • AlbinoLeffe – Parma (Domenica 1 novembre, ore 15:00)

  • Empoli – Cagliari (Lunedì 2 novembre, ore 11:00)

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