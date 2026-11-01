Come cambia la classifica della Primavera 1 dopo il derby della Mole
Chi tra Patterson e Abouklhal? (video)
Finisce a reti bianche il Derby della Mole, il primo disputato al Robaldo. Tra il Torino guidato da Francesco Baldini e la Juventus allenata da Simone Padoin va in scena uno 0-0 teso e combattuto.Il punto conquistato permette ai granata di salire a quota 10 punti dopo 9 giornate, ma non migliora di fatto una classifica complicata. Il Torino aggancia proprio i bianconeri al 15° posto, insidiato a un solo punto di distanza dal Sassuolo (16° a quota 9) e dal Verona (17° a quota 8 con una gara in meno). di Baldini conta finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con un saldo di 17 gol fatti e 18 subiti. Per invertire la rotta e staccarsi dalla zona calda serve ritrovare al più presto la via del gol e una maggiore efficacia negli ultimi metri.
Primavera 1, la classifica
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Inter – 18 pt
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Roma – 16 pt
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Parma – 15 pt
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Bologna – 15 pt
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Empoli – 15 pt
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Lazio – 15 pt
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Fiorentina – 13 pt
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Lecce – 13 pt
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Milan – 13 pt
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Genoa – 12 pt
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Como – 12 pt
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Cagliari – 11 pt
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Cesena – 10 pt
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Juventus – 10 pt
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Torino – 10 pt
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Sassuolo – 9 pt
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Hellas Verona – 8 pt
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Atalanta – 7 pt
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Monza – 6 pt
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AlbinoLeffe
Primavera 1, i risultati e il programma della nona giornata
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Inter – Roma 0-2
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Lecce – Bologna 3-0
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Lazio – Sassuolo 3-1
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Monza – Milan 0-5
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Como – Atalanta 2-1
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Cesena – Fiorentina 0-2
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Torino – Juventus 0-0
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Genoa – Hellas Verona (Domenica 1 n0vembre ore 13:00)
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AlbinoLeffe – Parma (Domenica 1 novembre, ore 15:00)
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Empoli – Cagliari (Lunedì 2 novembre, ore 11:00)
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