Finisce a reti bianche il Derby della Mole, il primo disputato al Robaldo. Tra il Torino guidato da Francesco Baldini e la Juventus allenata da Simone Padoin va in scena uno 0-0 teso e combattuto.Il punto conquistato permette ai granata di salire a quota 10 punti dopo 9 giornate, ma non migliora di fatto una classifica complicata. Il Torino aggancia proprio i bianconeri al 15° posto, insidiato a un solo punto di distanza dal Sassuolo (16° a quota 9) e dal Verona (17° a quota 8 con una gara in meno). di Baldini conta finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con un saldo di 17 gol fatti e 18 subiti. Per invertire la rotta e staccarsi dalla zona calda serve ritrovare al più presto la via del gol e una maggiore efficacia negli ultimi metri.

Primavera 1, la classifica

Inter – 18 pt Roma – 16 pt Parma – 15 pt Bologna – 15 pt Empoli – 15 pt Lazio – 15 pt Fiorentina – 13 pt Lecce – 13 pt Milan – 13 pt Genoa – 12 pt Como – 12 pt Cagliari – 11 pt Cesena – 10 pt Juventus – 10 pt Torino – 10 pt Sassuolo – 9 pt Hellas Verona – 8 pt Atalanta – 7 pt Monza – 6 pt AlbinoLeffe

Primavera 1, i risultati e il programma della nona giornata