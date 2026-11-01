Manca poco al match valido per la decima giornata di campionato: ciociari e granata si preparano, seguite qui gli aggiornamenti live
Chi tra Patterson e Abouklhal? (video)
Doppia cifra di Serie A: è arrivata la decima giornata. Dopo la sconfitta con il Como, oggi Abate e gruppo sfidano il Frosinone fuori casa: ci aspettiamo una partita frizzante, essendo le due formazioni ligie al gioco e allo spettacolo. Il tecnico granata vuole subito rimettersi in piedi dopo il turno infrasettimanale, e oggi, dopo Halloween, bussa alla porta di Alvini con l'intento di fargli uno scherzetto. Ci troviamo allo stadio Benito Stirpe, seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio.
14:51 - Su questo link potete seguire la cronaca scritta dell'incontro.
14:50 - Squadre rientrate nel rispettivo spogliatoio.
14:38 - La pioggia è aumentata di intensità.
14:27 - Anche il Frosinone in campo.
14:22 - Tutto il Toro in campo per il riscaldamento. Fischi da parte dei tifosi padroni di casa.
14:20 - Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio. Qui le informazioni su dove vedere la partita.
14:11 - Anche i portieri del Torino in campo.
14:10 - Ufficiale l'undici iniziale di Abate.
14:07 - I portieri del Frosinone hanno cominciato il riscaldamento.
13:57 - Metà campo granata allestita per avviare il riscaldamento.
13:45 - Torino in campo.
13:41 - Anche il Toro ha raggiunto il Benito Stirpe.
13:35 - Primi uomini in campo.
13:30 - Il Frosinone è arrivato allo stadio.
13:22 - Meteo gelido, prevista pioggia a Frosinone.
13:13 - Le squadre si stanno dirigendo allo stadio, quasi pronto. Intanto, dallo spogliatoio, sappiamo che i giocatori del Torino indosseranno la maglia granata.
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