Da una parte c'è il Frosinone che sta vivendo una vera e propria favola. Dall'altra c'è un Torino che è in netta crescita. Entrambe però hanno un occhio di riguardo verso le zone nobili della classifica, quelle che sanno di Europa. Questo è Frosinone-Torino, match della decima giornata di Serie A che si giocherà alle 15 di oggi pomeriggio.

Due compagini che stanno molto bene in questo momento, sia atleticamente che fisicamente. I ciociari hanno vinto largamente la sfida salvezza contro il Lecce per 5-1, mentre il Torino ha perso contro il Como. Tuttavia il risultato non deve ingannare: prima dei comaschi i granata avevano ottenuto tre vittorie consecutive e contro la truppa di Fabregas hanno accarezzato la vittoria fino a 10 minuti dalla fine.

Dove vedere Frosinone-Torino

Frosinone-Torino sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.