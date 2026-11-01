E alla fine fu derby. Le lancette corrono giù velocemente per un grande classico del calcio giovanile. Per la prima volta il Robaldo ospiterà la stracittadina di categoria tra Torino e Juventus, match valido per la nona giornata del Primavera 1. La dead-line è fissata alle 11, quando l'arbitro fischierà ogni dinamica razionale lascerà spazio agli eventi della stracittadina. E si sa, ai pronostici piace cambiare in ottica derby. Sarà il primo incrocio tra le due compagni a svolgersi a Torino dal 2018. Per diversi anni i granata hanno giocato fuori: Volpiano, Biella, Vercelli e Orbassano. Per il tecnico dei granata Francesco Baldini si tratta di un altro incrocio contro la sua ex squadra. L'allenatore infatti ha allenato i bianconeri durante la stagione 18/19.

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I granata sono reduci da una eliminazione in Coppa Italia contro il Bari, avvenuta martedì. Nell'occasione Baldini aveva optato per un ampio turnover contro i pugliesi, ma per il derby è pronto a tornare ad affidarsi ai suoi fedelissimi, pur dovendo fare a meno di diversi giocatori. Tornerà molto probabilmente tra i pali Cereser, che contro il Bari era rimasto in panchina. In difesa non ci sarà Carrascosa, squalificato. Niente coppia con Tonica dunque, ma quest'ultimo sarà titolare. Al suo fianco potrebbe giocare Gaffurini, con Gatto che si sposterebbe a destra. A sinistra l'intoccabile di questa prima parte di stagione, Kugyela. A centrocampo dovrebbe giocare ancora Ballanti, che era in campo nel turno nefasto contro i baresi. Tornerà titolare anche Liema Olinga, mentre ci sarà da capire come sostituire Luongo. Il giocatore è stato espulso e dovrà scontare una cospicua squalifica. Sono stati provati Tchamda e Nascimento in quella zona, ma resta comunque un'assenza molto pesante per il centrocampo dei granata. Non sarà presente Scacchi, alle prese con un infortunio di lungo corso. L'attacco invece è l'unico reparto che non presenta grosse defezioni. Falasca sta bene ed è a disposizione e rientrerà anche Conzato. L'attaccante ha rimediato un turno di squalifica contro il Bari in Coppa, ma non una squalifica a tutto. Infine Befani e Banse, nomi forti per completare il reparto.Il derby Primavera tra Torino e Juventus si giocherà alle ore 11 presso il centro sportivo Robaldo e sarà visibile su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile assistere alla sfida anche dall'applicazione ufficiale dell'emittente televisiva.