I dubbi di Abate a centrocampo, sulle fasce e in attacco: il tecnico del Torino ragiona sul da farsi per la sfida dello Stirpe
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Ragionamenti, domande, ipotesi e deduzioni. Il calcio dà sempre quesiti e ipotetiche risposte, ma alla fine quella definitiva si trova sempre sul rettangolo verde di gioco dopo i tre fischi del direttore di gara. Abate sta ragionando su come sciogliere gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Frosinone. La gara che si giocherà al Benito Stirpe di Frosinone metterà di fronte la truppa di Alvini a quella del nuovo allenatore granata. Nulla è scontato, entrambe vivono dei buoni periodi di forma. I ciociari hanno avuto il miglior avvio della propria storia in Serie A, i granata hanno ritrovato il gusto delle tre vittorie di fila.
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