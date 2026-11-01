Gianni Brera sosteneva con forza che la partita perfetta dovesse terminare 0-0, perché priva di errori da una parte e dall'altra. In realtà, nella sfida tra Torino e Juventus non si vede questo. Il primo derby della Mole al Robaldo, nel gelo del 1° novembre, è costellato da errori, prevalentemente offensivi e da difesa strutturate. Ma nessuna delle due formazioni riesce a trovare concretezza. Nella cornice, per la prima volta, del pubblico a prevalenza granata di un Robaldo sold out, il derby Primavera si consuma a reti bianche e senza grosse emozioni. Senza che nessuno getti il cuore oltre l'ostacolo.

Torino-Juventus Primavera, le scelte: Baldini riparte dal 3-4-3

Derby della Mole, il primo tempo: Toro e Juve giocano a scacchi

Derby della Mole, il secondo tempo: stesso freddo copione

Torino-Juventus Primavera, il tabellino: ammoniti solo bianconeri

La partita delle partite, con qualche assenza importante per Baldini: non ci sono Carrascosa e Luongo, squalificati. Il primo per questo turno, il secondo per qualcosa di più. In continuità con il brevissimo periodo, il tecnico granata si affida al modulo visto negli ultimi minuti contro il Bari: il 3-4-3. Davanti a Cereser il terzetto si costruisce con Tonica centrale, Gaffurini e Alexandre braccetti. Sugli esterni spuntano Befani e il solito Kugyela, con Liema Olinga in cabina di regia insieme a Ballanti. A supporto di Falasca il solito Conzato e Bonacina, che torna titolare dopo una gara da subentrato e la panchina in coppa.Via il timer con una fase di studio molto lunga tra Torino e Juventus. Il primo derby al Robaldo, per quanto concerne i quarantacinque minuti iniziali, diventa una partita a scacchi, giocata prevalentemente con contrasti e rimpalli nelle zone centrali. Il primo brivido arriva nella retroguardia granata dopo ventidue minuti: un'azione ben costruita che termina sui piedi di Rigo. L'esterno di Padoin mira la porta di Cereser e sfiora l'incrocio. Tre minuti più tardi è il Torino a farsi vedere con Liema Olinga che, in pressing, recupera un ottimo pallone. Arrivato sui piedi di Bonacina, il numero 7 granata prova in due occasioni a ribadire in porta ma le conclusioni sono respinte. Gli animi iniziano a scaldarsi a metà frazione prima con Bonacina che va faccia a faccia con De Brul. Quindi con Tiozzo che viene ammonito per un duro tackle ai danni di Befani. Lo stesso esterno granata è protagonista del secondo guizzo della gara, con un tentativo di trivela destra che finisce fuori di un metro. In archivio un primo tempo di stallo.Il copione sul quale comincia la ripresa è lo stesso, solo con più movimento sulle corsie. Bellino e Sosna, subentrati a Tiozzo e Camara, sono quelli che innescano le azioni bianconere. Dall'altra parte ci pensano Conzato e Bonacina. Il primo guizzo del secondo tempo è ancora a firma Juve: Ceppi colpisce dalla distanza, Cereser, che strisce i denti dopo un fastidio muscolare, respinge e sulla ribattuta Bracco spara alto da due passi. In tribuna, in un Robaldo sold out, i tifosi sono soprattutto granata. Manca la Maratona ma i tanti accorsi si fanno sentire e protestano veemente quando Bellino atterra Alexandre e rimedia un giallo. Il Toro sale poco e quando lo fa non trova concretezza. Baldini sceglie la doppia sostituzione, lascia solo Conzato: Martini e Banse rilevano Falasca e Bonacina. L'esterno ex Reggiana prova subito a lasciare il segno, prima con uh tiro che termina alta, quindi con una serpentina che non trova conclusione in area di rigore. Quel che è mancato per quasi tutta la partita è un guizzo del solito e indispensabile Conzato. Ci prova arrivati a dieci minuti dal 90', costringendo Reynaud a spogliarlo della casacca granata rimediando un cartellino. Proprio i guizzi, però, sono la grande assenza di un derby che regala poche emozioni: Torino-Juventus Primavera termina 0-0 e non si scalda, nel primo gelo del Robaldo.

TORINO (3-4-3): Cereser; Gaffurini, Tonica, Alexandre; Befani (90' Gatto), Ballanti, Liema Olinga, Kugyela; Conzato (90 + 3' Nascimento), Falasca (66' Martini), Bonacina (66' Banse). A disposizione: Dorigo, Tchamda, Ferraris, Rivas, Zaghini, Banse, Tomic, Scibilia. Allenatore: Baldini.

JUVENTUS (3-4-3): Huli; De Brul, Borasio, Reynaud; Rigo, Vallana, Ceppi, Beydts (90 + 3' Precupanu); Tiozzo (46' Bellino), Bracco, Camara (16' Sosna). A disposizione: Nava, Sylla, Comellas, Okolo, Repciuc, Keutgen, Bamballi, Lacmanovic. Allenatore: Padoin.

Ammoniti: 27' Tiozzo (J), 64' Bellino (J), 80' Reynaud (J)