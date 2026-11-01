Sono assenze che si fanno sentire quelle per Frosinone-Torino. 23 i giocatori a disposizione di Ignazio Abate per la gara del Benito Stirpe, valevole per la decima giornata di Serie A. Confermata l'assenta dei già infortunati Fortini, Rodriguez e Israel. A loro si aggiunge Biraghi, rimasto rimarrà a casa con la febbre. L'assenza che fa più rumore, per, è quella di Alessio Cacciamani: non sarà a disposizione di Abate per Frosinone-Torino.

I convocati per il match contro il Frosinone

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.

Centrocampisti: Braganca, Casadei, Fitz-Jim, Ilkhan, Gineitis, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.