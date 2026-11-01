Clima delle grandi occasioni al centro sportivo Robaldo per la 9ª giornata del campionato Primavera 1: va in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. Francesco Baldini torna regolarmente in panchina e stupisce nello schieramento tattico con il 3-4-3 visto nel finale di gara con il Bari al posto del solito 4-3-3. Tra i pali trova conferma Cereser. Nella difesa a tre, Gaffurini è il braccetto destro, al centro del reparto c'è capitan Tonica mentre il braccetto sinistro è Alexandre, al rientro dopo due mesi in Primavera dopo essere rientrato da poco in Under 18 per riprendere condizione dopo un infortunio. Il centrocampo deve riorganizzarsi per far fronte alla squalifica di Luongo. Baldini sceglie Befani come esterno a destra, in mezzo Ballanti e Liema Olinga con Kugyela esterno a sinistra. In attacco si punta sulla continuità e sull'imprevedibilità: Falasca parte ancora una volta titolare al centro. Sulle corsie esterne ad assisterlo spazio a Bonacina a sinistra e Conzato a destra.

Le formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-4-3): Cereser; Gaffurini, Tonica, Alexandre; Befani, Ballanti, Liema Olinga, Kugyela; Conzato, Falasca, Bonacina. A disposizione: Dorigo, Gatto, Tchamda, Ferraris, Rivas Correa, Zaghini, Banse, Tomic, Scibilia, Nascimento, Martini. Allenatore: Francesco Baldini.

JUVENTUS: Huli; Rigo, Bracco, Vallana, Borasio, Tiozzo Paglio, Ceppi, Camara, De Brul, Reynaud, Beydts. A disposizione: Nava, Sylla, Lopez Comellas, Sosna, Bellino, Okolo, Repciuc, Keutgen, Precupanu, Gnikpingo, Lacmanovic. Allenatore: Simone Padoin.