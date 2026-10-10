Riparte il campionato di Primavera 1 dopo tre settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali. Il Toro di Baldini affronta il Cesena in trasferta, nella gara valida per la sesta giornata di campionato. I granata vogliono dare continuità ai risultati utili ottenuti nelle ultime due uscite, con la vittoria contro l’Atalanta e il pareggio, dal sapore amaro, dopo la rimonta subita nel finale contro l’Hellas Verona. Baldini opta per il suo classico 4-3-3, confermando in blocco la formazione che ha giocato contro il Verona. L'unico cambio è quello che riguarda Bonacina per Falasca, con il primo che torna titolare dopo due giornate in cui era partito dalla panchina. Pur non essendo una vera e propria prima punta, Baldini lo ha già testato contro il Como in quella posizione per garantire meno punti di riferimento agli avversari. E anche oggi potrebbe partire dal centro per svariare su tutto il fronte offensivo.

Le formazioni ufficiali di Cesena-Torino

A disposizione:

Allenatore:

Mazzi, Cenerelli, Gasperini, Bertaccini, Ridolfi, Casadei, Poletti, Casadei, Tonti, Ricci, Amadori.Bianconi, Gianfanti, Marini, Mokris, Casadei, Frisone, Sanati, Bartoli, Michieletto, Antoniacci, Norgaard.Pozzi.

TORINO (4-3-3): Cereser; Gatto, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Banse, Bonacina, Conzato. A disposizione: Dorigo, Alexandre, Tchamda, Ferraris, Falasca, Rivas Correa, Befani, Scacchi, Zaghini, Tomic, Gaffurini. Allenatore: Baldini.