Primavera, le formazioni ufficiali di Cesena-Torino: Perciun torna titolare

Torna in campo il Torino Primavera di Fioratti, in cerca di una vittoria che manca dalla seconda giornata, ovvero dal 3-0 contro il Napoli in casa. Il tecnico per ripartire conferma il 4-3-1-2 visto contro il Sassuolo, ma con una novità. Torna infatti in campo Sergiu Perciun. Il trequartista, sempre aggregato fin qui alla Primavera, era rimasto in panchina per tutta la gara con il Sassuolo senza trovare spazio. Ora torna alle spalle del duo d'attacco Gabellini-Zeppieri. In porta c'è Siviero: il portiere è stato convocato dall'Italia U20 per il Mondiale in Cile. La selezione si è già radunata a Roma, l'estremo difensore granata si aggregherà alla rosa azzurra dopo la partita.