Le scelte di Baldini per la sfida in casa del Grifone
Cremonese - Torino 0-0: il film della partita
Francesco Baldini torna in panchina, scontato il turno di squalifica, per la sfida con il Genoa. In campo si affida come sempre al 4-3-3, ma con qualche accorgimento rispetto all'ultimo match contro la Cremonese. Nel reparto arretrato non cambia nulla. Santer tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali formata da Pellini e Tonica con Zaia e Carrascosa sulle fasce. Il centrocampo si riassetta in seguito alla squalifica di tre giornate a capitan Acquah. Il ruolo di play spetta a Liema Olinga, tornato al centro, Ballanti passa da mezzala sinistra a mezzala destra, lasciando lo slot mancino a Perciun. In attacco ancora infortunato Sandrucci, sostituito da Conzato. Gabellini si posiziona in centro, alla sua sinistra cambio dell'ultimo minuto: non Kugyela riportato sul fronte offensivo ma Bonacina. Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficialiTORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ballanti, Liema Olinga, Perciun; Conzato, Gabellini, Bonacina. A disposizione: Biondi, Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Manzi, Juhasz, Gatto, Odendo, Nascimento, Kugyela. Allenatore: Baldini
GENOA: Baccelli, Odero, Doucoure, Grossi, Romano, Meola, Celik, Carbone, Arata, Zulevic, Ouedraogo. A disposizione: Lysionok, Gecaj, Spicuglia, Klisys, Mariotti, Calabrese, Nsingi, Giangreco, Fazio, Gibertini, Ndulue. Allenatore: Sbravati
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