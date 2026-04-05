D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)

Baldini scioglie i dubbi, spazio ora al campo. Il Torino affronta il Cesena con il consolidato e ormai seconda pelle 4-3-3. Tra i pali c'è Santer, mentre in difesa si registra il rientro di Pellini. Il giocatore era infortunato contro il Verona nell'ultima gara. A fare coppia con lui c'è Carrascosa. Sulla destra c'è Zaia, a sinistra Kugyela. Qualche cambio anche a centrocampo, con Acquah in cabina di regia, Ballanti e Perciun mezzali. Solo panchina per Liema Olinga. In avanti confermato il tridente visto nella vittoria contro gli scaligeri: Sandrucci, Bonacina e Gabellini prima punta.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Acquah, Perciun; Sandrucci, Bonacina, Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Ewurum, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Liema Olinga, Nascimento. Allenatore: Baldini.

Cesena: Fontana, Domeniconi, Zamagni, Galvagno, Tosku, Ridolfi, Mattioli, Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Gianfanti, Dorigo, Baletta, Zaghini, Marini, Rossetti, Berti, Lantignotti, Amadori, Ricci. Allenatore: Campedelli.