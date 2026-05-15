Ultima giornata di campionato per la Primavera, potrebbe non essere l'ultima per Baldini. Parti a confronto
Sarà l'ultima di Francesco Baldini o solo l'ultima della sua prima stagione granata? Raggiunta la salvezza, l'attenzione si sposta dal campo alla panchina. Sullo sfondo c'è la partita di domani alle 11 in casa del Milan, in chiusura del campionato Primavera. In primo piano però c'è il futuro del tecnico, primo nodo da scogliere per programmare la prossima stagione in casa Torino.
Torino Primavera, Baldini all'ultima di campionato. Ora è tempo di decidere il futuroFrancesco Baldini non allenava una formazione Primavera da otto lunghi anni, prima di dire sì alla proposta del Torino. Una proposta fatta a stagione in corso, anche se iniziata da un solo mese, ma accettata con voglia di rimettersi in gioco e di allenare pensando solo al campo, dopo aver vissuto situazioni non semplici (tra cui i fallimenti di Spal e Catania). Il profilo di Baldini ha garantito a Ludergnani esperienza (nel suo curriculum tanta Serie C e anche Serie B) e un approccio diretto, tanto nelle parole quanto nelle scelte di campo. Negli ultimi mesi la priorità non è stata guardare al futuro, ma garantire il futuro della Primavera granata con tutte le energie rivolte alla salvezza. Ora però è tempo di fare dei ragionamenti sulla panchina, con i primi segnali che sono già arrivati.
Torino Primavera, le posizioni di Ludergnani e Baldini"Se Baldini vuole rimanere, noi siamo i primi che vorremmo andare avanti" ha affermato Ludergnani senza girarci intorno. "Ho la certezza che le prime persone con cui parlerò saranno Cairo e Ludergnani" la risposta di Baldini. Il primo segnale si legge tra queste parole: c'è la volontà di dialogare, sedersi a un tavolo e decidere insieme quale possa essere il futuro. La posizione di Ludergnani è una chiara apertura nei confronti del tecnico, a cui il responsabile del settore giovanile granata ha passato la palla consapevole che c'è una scelta a monte e riguarda solo Baldini: restare in ambito giovanile o tornare ad allenare in prima squadra. "Mi rendo conto che nel settore giovanile riesco a incidere molto, è una delle soddisfazioni più grandi per noi allenatori" ha spiegato Baldini dopo la vittoria sulla Lazio, facendo capire di aver trovato stimolante il lavoro fatto in Primavera e al Torino. Il sogno del tecnico è sedersi un giorno su una panchina di Serie A, un sogno dichiarato e mai nascosto. La strada per raggiungerla però non è solo una e non passa necessariamente dalle prime squadre, come successo di recente a Palladino o Pisacane, approdati in massima serie passando dalle Primavere di Monza e Cagliari. Chissà che Baldini non abbia pensato in questi giorni ai colleghi, ragionando sul futuro.
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