Primavera, Tufano post Torino-Sassuolo 0-1: “Gara figlia di episodi, non del gioco”

Le parole dell'allenatore della Primavera granata dopo la sconfitta interna con i neroverdi nella 29^ giornata di campionato

Irene Nicola Redattore 7 marzo - 18:55

Dopo la sconfitta per 0-1 del Torino in casa contro il Sassuolo, il tecnico granata Felice Tufano ha incontrato i giornalisti presenti al Valentino Mazzola di Orbassano. Queste le dichiarazioni e le analisi dell'allenatore del Toro dopo la partita odierna e più in generale sull'andamento della stagione della sua squadra con le risposte alle domande dei giornalisti accreditati.

Il Toro se l'è giocata con un Sassuolo ostico, vi è mancato qualcosa nell'ultima parte di campo? Ti aspettavi questa prestazione dopo il derby?"A me la squadra non è dispiaciuta, ha provato a giocare a viso aperto con una corazzata che ha vinto lo Scudetto la passata stagione. Abbiamo commesso un errore sul gol, possiamo stare più attenti però abbiamo concesso poco se non negli ultimi 3-4 minuti perché eravamo tutti spinti in avanti. Questa è una partita più figlia degli episodi che della prestazione. Quando non sono soddisfatto lo dico in maniera trasparente ma oggi, pur non essendo contento del risultato, sono soddisfatto di come hanno giocato i ragazzi. Andiamo avanti che ci sono ancora 9 partite e 27 punti, dobbiamo giocarle come stiamo facendo. Tolto l'inciampo di Verona, ho visto un buon Torino con la Juve e avrebbe meritato miglior sorte. Oggi al cospetto di una grandissima squadra non ho visto differenze di atteggiamento anche se negli ultimi metri abbiamo peccato di precisione e rifinitura".

Questa è più una involuzione di risultati o di mentalità?"Di risultati, in campo ci esprimiamo bene a parte quando abbiamo concesso qualche gol di troppo vedi Roma e Verona. La squadra si è sempre espressa bene, nessuno ci ha mai messo sotto e non dimentichiamo da dove siamo partiti. Siamo partiti rifondando una squadra che veniva dall'U18 e da una parte da cosa è rimasto dallo scorso anno di Primavera. Abbiamo migliorato una mentalità che ci fa esprimere in maniera soddisfacente. Il risultato fa parte del gioco però io faccio l'allenatore e ho il dovere di far crescere questi ragazzi, analizzando più aspetti e non guardando solo il risultato. La crescita li porterà ad avere soddisfazioni".

Quali possono essere le soluzioni nell'immediato?"Le soluzioni sono quelle che abbiamo presentato, la rosa è questa e va fatta crescere perché i ragazzi lavorano. La cosa che mi dà fastidio è che sento parlare di stagione deludente, per i risultati assolutamente può sembrarlo ma se parliamo di lavoro inviterei a venire in settimana ad Orbassano a vedere come lavoriamo. Io non corro dietro alle chiacchere ma la cosa che mi delude è che i ragazzi non hanno raccolto quello che si sono meritati anche se lavorano duro e forte. Questa è la mia analisi al di là di chi c'è o non c'è".

Krzyzanowski si è infortunato oggi, quali sono le prime impressioni? Anche Liema era assente, sta bene?"Liema rientra dopo un mesetto di infortunio e domani giocherà in U18 per testarlo un pochettino perché dobbiamo recuperarlo al meglio visto che anche Dalla Vecchia sarà squalificato la prossima. Krzyzanowski invece è uscito perché gli si è girata la caviglia, è una distorsione e nei prossimi giorni capiremo di che entità. Ci dispiace perché nella nostra economia di gioco è importante".