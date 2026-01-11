Torino Primavera, il rilancio di Zeppieri: ora è lui il riferimento offensivo

Zeppieri è stato uno degli ultimi innesti di Ludergnani nel mercato estivo. Arrivato sul gong dal Pescara, in prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, si è messo a disposizione di Fioratti prima e Baldini poi sapendo di partire indietro nelle gerarchie. Con Gabellini davanti, si è trattato di conquistare spazio. Il passaggio al 3-5-2 ha facilitato il processo aggiungendo un posto in più davanti, per contro il 4-3-3 adottato da qualche tempo ha rimesso in discussione tutto. A Gabellini si è aggiunto anche Falasca, lotta a tre quindi per un posto solo da titolare. A dicembre Zeppieri è rimasto indietro rispetto ai compagni di reparto, con tre panchine consecutive a renderne conto. Poi però è arrivato il rilancio dopo una prima parte di campionato con un solo gol all'attivo e un periodo difficile a livello personale con la perdita del papà.

Zeppieri, dal 22 dicembre sempre in gol

L'ago della bilancia è stata la trasferta in casa della Lazio. Gabellini e Falasca vengono espulsi nella stessa partita e ricevono tre giornate di squalifica a testa. Zeppieri resta quindi l'unico riferimento come prima punta nel 4-3-3 di Baldini, che lancia una sfida al suo attaccante: sostituirli e conquistarsi il diritto di essere lui quello da scalzare al loro rientro. La risposta è stata feroce e ha portato in dote tanti punti. Zeppieri ha siglato il 3-3 contro il Lecce regalando un punto ai granata, meglio ancora ha fatto contro Cremonese e Milan. Nella sfida con i grigiorossi ha segnato un gol splendido valso il 2-0 della serenità in un momento in cui, nonostante il vantaggio, il Toro aveva iniziato ad abbassarsi e soffrire. Con il Milan è stato l'uomo partita grazie alla rete che ha decretato l'1-0 a Orbassano. Sette punti nelle ultime tre partite, in tutti c'è lo zampino di Zeppieri. "Ha sostituito alla perfezione Gabe e Falasca - ha ammesso Baldini, lanciando un altro segnale al duo d'attacco - Ora sta a loro rincorrere per cercare di rubare il posto a Zeppieri. È la legge del calcio, comanda sempre il campo. Michael si è conquistato qualcosa di importante". Settimana prossima tornerà la concorrenza e quindi si alzerà di nuovo l'asticella della competizione in attacco. La sensazione è però che Zeppieri sia pronto alla sfida, forte delle dimostrazioni date a se stesso e sul campo. Nella lotta salvezza è cruciale valutare ogni mossa sullo scacchiere delle scelte, in questo momento Zeppieri sta valendo lo scacco matto e sarà difficile privarsene.