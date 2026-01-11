Due indizi non costituiscono ancora una prova, ma possono comunque rappresentare il termometro di un Torino Primavera che sta cercando di risorgere dalle sue ceneri. Era obbligatorio vincere con la Cremonese, non era scontato invece farlo con il Milan. Ad accomunare le due partite una firma, quella di Michael Zeppieri, un attaccante che sta venendo fuori sulla distanza.
Primavera
Torino Primavera, il rilancio di Zeppieri: ora è lui il riferimento offensivo
Zeppieri, dal Pescara ai primi mesi di Toro—
Zeppieri è stato uno degli ultimi innesti di Ludergnani nel mercato estivo. Arrivato sul gong dal Pescara, in prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, si è messo a disposizione di Fioratti prima e Baldini poi sapendo di partire indietro nelle gerarchie. Con Gabellini davanti, si è trattato di conquistare spazio. Il passaggio al 3-5-2 ha facilitato il processo aggiungendo un posto in più davanti, per contro il 4-3-3 adottato da qualche tempo ha rimesso in discussione tutto. A Gabellini si è aggiunto anche Falasca, lotta a tre quindi per un posto solo da titolare. A dicembre Zeppieri è rimasto indietro rispetto ai compagni di reparto, con tre panchine consecutive a renderne conto. Poi però è arrivato il rilancio dopo una prima parte di campionato con un solo gol all'attivo e un periodo difficile a livello personale con la perdita del papà.
Zeppieri, dal 22 dicembre sempre in gol—
L'ago della bilancia è stata la trasferta in casa della Lazio. Gabellini e Falasca vengono espulsi nella stessa partita e ricevono tre giornate di squalifica a testa. Zeppieri resta quindi l'unico riferimento come prima punta nel 4-3-3 di Baldini, che lancia una sfida al suo attaccante: sostituirli e conquistarsi il diritto di essere lui quello da scalzare al loro rientro. La risposta è stata feroce e ha portato in dote tanti punti. Zeppieri ha siglato il 3-3 contro il Lecce regalando un punto ai granata, meglio ancora ha fatto contro Cremonese e Milan. Nella sfida con i grigiorossi ha segnato un gol splendido valso il 2-0 della serenità in un momento in cui, nonostante il vantaggio, il Toro aveva iniziato ad abbassarsi e soffrire. Con il Milan è stato l'uomo partita grazie alla rete che ha decretato l'1-0 a Orbassano. Sette punti nelle ultime tre partite, in tutti c'è lo zampino di Zeppieri. "Ha sostituito alla perfezione Gabe e Falasca - ha ammesso Baldini, lanciando un altro segnale al duo d'attacco - Ora sta a loro rincorrere per cercare di rubare il posto a Zeppieri. È la legge del calcio, comanda sempre il campo. Michael si è conquistato qualcosa di importante". Settimana prossima tornerà la concorrenza e quindi si alzerà di nuovo l'asticella della competizione in attacco. La sensazione è però che Zeppieri sia pronto alla sfida, forte delle dimostrazioni date a se stesso e sul campo. Nella lotta salvezza è cruciale valutare ogni mossa sullo scacchiere delle scelte, in questo momento Zeppieri sta valendo lo scacco matto e sarà difficile privarsene.
