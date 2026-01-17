Il Torino Primavera oggi aveva in programma l'impegno di campionato sul campo del Monza. Si tratta di una sfida molto importante per il proseguo di stagione dei granata, visto che la situazione in classifica è complicata: i torelli sono infatti in zona play-out e hanno bisogno di alzare la media punti in questa seconda metà di stagione per liberarsi dalle zona calde di classifica. Dopo le prime 19 giornate i "torelli" sono stati infatti in grado di ottenere appena 18 punti nella classifica del torneo Primavera 1. Le partite casalinghe dei biancorossi si disputano presso il centro sportivo Monzello intitolato a Silvio e Luigi Berlusconi: oggi sulle tribune dell'impianto si è visto anche il patron del Toro, Urbano Cairo.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor giovanili news primavera Torino Primavera, presente in tribuna a Monza anche il presidente Urbano Cairo
news
Torino Primavera, presente in tribuna a Monza anche il presidente Urbano Cairo
Il patron granata è al seguito della formazione Primavera per la gara sul campo del Monza e molto importante per il futuro della stagione
Il presidente granata ha quindi approfittato dell'assenza di gare della prima squadra (impegnata domani - domenica 18 gennaio - in casa contro la Roma) per andare a vedere anche la partita del Torino Primavera. Cairo ha quindi assistito in prima persona alla gara del 20° turno del campionato Primavera 1, che vede i "torelli" contro il Monza alla ricerca di una svolta in questa stagione fin qui non semplice e nel corso della quale c'è stato anche un cambio di guida tecnica con l'avvicendamento di Francesco Baldini al posto di Fioratti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA