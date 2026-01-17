Torino Primavera, presente in tribuna a Monza anche il presidente Urbano Cairo

Il Torino Primavera oggi aveva in programma l'impegno di campionato sul campo del Monza. Si tratta di una sfida molto importante per il proseguo di stagione dei granata, visto che la situazione in classifica è complicata: i torelli sono infatti in zona play-out e hanno bisogno di alzare la media punti in questa seconda metà di stagione per liberarsi dalle zona calde di classifica. Dopo le prime 19 giornate i "torelli" sono stati infatti in grado di ottenere appena 18 punti nella classifica del torneo Primavera 1. Le partite casalinghe dei biancorossi si disputano presso il centro sportivo Monzello intitolato a Silvio e Luigi Berlusconi: oggi sulle tribune dell'impianto si è visto anche il patron del Toro, Urbano Cairo.