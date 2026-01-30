Torino Primavera, terzo big match consecutivo: c’è la Fiorentina al Mazzola

Assenze e sanzioni costringono Baldini a ragionare sulle scelte—
Assenze prolungate e sanzioni disciplinari costringono Baldini a fare i conti con qualche scelta obbligata contro la Fiorentina. In porta non ci sarà Santer, causa rosso rimediato contro il Parma. I pali quindi andranno riaffidati a Siviero, qualora venga aggregato, o a Cereser, reduce dall'esordio in campionato a Noceto. In difesa era tornato Pellini nell'ultima campionato, la sua eventuale presenza al Mazzola permetterà di capire come sarà riorganizzato il reparto, che contro il Parma aveva proposto Tonica come centrale e Carrascosa terzino a sinistra. A centrocampo la situazione è ormai più statica, mentre in attacco continuerà a pesare l'assenza di Bonacina, ancora squalificato. La soluzione di Baldini per mettervi una pezza a Noceto era stato spostare Kugyela come esterno alto, ruolo più vicino al suo naturale prima di approdare in Primavera; non è escluso che possano essere testate altre soluzioni secondo la legge del tecnico: chi dimostra di più, gioca.
