Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, terzo big match consecutivo: c’è la Fiorentina al Mazzola

primavera

Torino Primavera, terzo big match consecutivo: c’è la Fiorentina al Mazzola

Primavera, Torino-Roma
La Fiorentina chiude il trittico contro le squadre da scudetto. Torino ancora con assenze, ma determinato
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Non c'è due senza tre. Dopo aver affrontato in modo ravvicinato due delle pretendenti più accreditate per lo scudetto, Roma e Parma, il Torino Primavera lancia il guanto di sfida anche alla terza: la Fiorentina. I granata di Francesco Baldini se la vedranno con la Viola nel sabato della ventitreesima giornata di campionato alle ore 15 presso lo stadio Valentino Mazzola di Orbassano, in un'altra gara dal tasso di difficoltà elevato ma in cui il Toro vuole dire la propria.

Torino Primavera, la Fiorentina chiude un cerchio

—  

La stagione della Primavera granata era iniziata ad agosto al Viola Park quando la squadra allora allenata da Fioratti si era imbattuta in una Fiorentina più pronta e attrezzata, capace di portarsi sul 2-0 in venti minuti. Da quel momento Torino e Viola non si sono più incrociate. La Fiorentina ha avuto un percorso fino a questo momento di assoluto livello, come testimoniato dalla vetta conquistata in campionato grazie a 38 punti in 22 giornate. Dall'altro il Toro ha trovato molte difficoltà, è passata da un cambio di panchina, da risultati che hanno faticato ad arrivare per poi trovare un proprio equilibrio a partire da dicembre in termini di gioco e risultati. Ora la sfida del ritorno mette davanti due avversarie con ambizioni diverse, ma con esigenze simili in termini di punti. La Viola ne conserva solo uno di margine sul primo posto e deve difendersi dagli attacchi di Roma, Cesena e Parma. Il Torino d'altra parte, dopo essersela giocata con Roma e Parma, vuole provare il colpaccio per cercare di ridurre il gap di sei punti dalla zona salvezza diretta, margine che si è mantenuto stabile nelle ultime due giornate ma che risente degli scontri di altissima classifica affrontati nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE

Assenze e sanzioni costringono Baldini a ragionare sulle scelte

—  

Assenze prolungate e sanzioni disciplinari costringono Baldini a fare i conti con qualche scelta obbligata contro la Fiorentina. In porta non ci sarà Santer, causa rosso rimediato contro il Parma. I pali quindi andranno riaffidati a Siviero, qualora venga aggregato, o a Cereser, reduce dall'esordio in campionato a Noceto. In difesa era tornato Pellini nell'ultima campionato, la sua eventuale presenza al Mazzola permetterà di capire come sarà riorganizzato il reparto, che contro il Parma aveva proposto Tonica come centrale e Carrascosa terzino a sinistra. A centrocampo la situazione è ormai più statica, mentre in attacco continuerà a pesare l'assenza di Bonacina, ancora squalificato. La soluzione di Baldini per mettervi una pezza a Noceto era stato spostare Kugyela come esterno alto, ruolo più vicino al suo naturale prima di approdare in Primavera; non è escluso che possano essere testate altre soluzioni secondo la legge del tecnico: chi dimostra di più, gioca.

Leggi anche
UFFICIALE – Torino Primavera, c’è la firma di Enrico Manzi per la difesa
Primavera, le pagelle di Parma-Torino 1-1: Ferraris trova l’imbucata perfetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA