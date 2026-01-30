Torino Primavera, terzo big match consecutivo: c’è la Fiorentina al Mazzola

Torino Primavera, la Fiorentina chiude un cerchio

La stagione della Primavera granata era iniziata ad agosto al Viola Park quando la squadra allora allenata da Fioratti si era imbattuta in una Fiorentina più pronta e attrezzata, capace di portarsi sul 2-0 in venti minuti. Da quel momento Torino e Viola non si sono più incrociate. La Fiorentina ha avuto un percorso fino a questo momento di assoluto livello, come testimoniato dalla vetta conquistata in campionato grazie a 38 punti in 22 giornate. Dall'altro il Toro ha trovato molte difficoltà, è passata da un cambio di panchina, da risultati che hanno faticato ad arrivare per poi trovare un proprio equilibrio a partire da dicembre in termini di gioco e risultati. Ora la sfida del ritorno mette davanti due avversarie con ambizioni diverse, ma con esigenze simili in termini di punti. La Viola ne conserva solo uno di margine sul primo posto e deve difendersi dagli attacchi di Roma, Cesena e Parma. Il Torino d'altra parte, dopo essersela giocata con Roma e Parma, vuole provare il colpaccio per cercare di ridurre il gap di sei punti dalla zona salvezza diretta, margine che si è mantenuto stabile nelle ultime due giornate ma che risente degli scontri di altissima classifica affrontati nelle ultime settimane.