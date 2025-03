Torino Primavera, Tufano fa scudo al gruppo: “I ragazzi lavorano duro”

Non sarebbe corretto d'altro canto giudicare il ko con il Sassuolo con la stessa durezza di altri più pesanti, come ad esempio la gara con il Verona. I granata contro i neroverdi si sono proposti, hanno provato a fare la partita in più fasi, peccando tuttavia in due aspetti: precisione nell'ultima porzione di campo (pesante l'assenza di Gabellini) e leggerezza a livello difensivo (limite costato caro già in passato). Non c'è però un problema di mentalità, come ha voluto sottolineare Tufano: "In campo la squadra si è sempre espressa bene, a parte quando abbiamo concesso qualche gol di troppo, vedi Roma e Verona. Nessuno ci ha mai messo sotto". Difendendo la squadra, il tecnico ha poi proseguito: "Non dimentichiamo da dove siamo partiti, rifondando una squadra che veniva dall'U18 e da cosa è rimasto dallo scorso anno di Primavera. Abbiamo migliorato la mentalità. Il risultato fa parte del gioco però io faccio l'allenatore e ho il dovere di far crescere questi ragazzi, analizzando più aspetti e non solo il risultato. La crescita li porterà ad avere soddisfazioni". Fiducia nelle possibilità della squadra quindi e nei singoli percorsi di crescita, che passano anche dalle lezioni che si apprendono inciampando.

Torino Primavera, Tufano sulla squadra: "I ragazzi lavorano duro e forte"

Proprio per questo motivo, la soluzione resta una: il lavoro. Spesso nell'arco dei mesi Tufano ha insistito su quanto fatto in settimana, come ago della bilancia delle scelte e delle valutazioni. Proprio sul lavoro il tecnico ha proseguito nella disamina, ribadendo come non sia mai mancato da parte dei ragazzi, anche se in questo momento i risultati non lo riflettono: "I ragazzi lavorano. La cosa che mi dà fastidio è sentir parlare di stagione deludente: per i risultati può sembrarlo assolutamente, ma se parliamo di lavoro inviterei a venire in settimana ad Orbassano a vedere come lavoriamo". E ancora: "Non corro dietro alle chiacchere, mi delude che i ragazzi non hanno raccolto quello che si sono meritati anche se lavorano duro e forte". Parole di riscossa, ma anche una carezza per un gruppo che non deve perdere motivazioni nel momento più difficile. La classifica è molto diversa da quella di dicembre, alcune sconfitte recenti sono state particolarmente difficile da digerire. Ma è ora che il gruppo deve reagire per dimostrare di avere molto di più da dire di quanto abbia detto l'ultimo mese.