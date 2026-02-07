Torino Primavera, via alla volata salvezza: Frosinone primo crocevia

Dopo tre partite dove l'obiettivo era prima di tutto dimostrare a se stessi di poter essere competitivi anche contro le corazzate, il Torino Primavera torna a giocare una gara dove l'imperativo è uno: vincere. La squadra di Baldini, reduce dall'1-1 contro la Fiorentina , ha sempre la solita priorità con cui fare i conti, la salvezza diretta. Per farlo ci sono partite in cui sbagliare non è un'opzione e quella contro il Frosinone, in programma domani, domenica 8 febbraio, in trasferta alle 15 è tra queste.

Primavera, scontro chiave in zona salvezza con il Frosinone

Nonostante il Torino abbia affrontato le prime tre della classe nelle ultime tre partite, la distanza dalla zona salvezza diretta non si è particolarmente acuita. I granata infatti, complici i tre pari, hanno limitato i possibili danni. Qualche gara fa il sedicesimo posto era a cinque punti, ora è solo a sei. Un gap che va colmato, ma che era importante non diventasse più proibitivo dopo i tre big match consecutivi. Ora è tempo però di andare all'attacco. Frosinone e Torino sono invischiate nella stessa lotta per evitare di perdere la categoria. I ciociari sono penultimi, in zona retrocessione diretta, a quota 19 punti; i granata invece sono quart'ultimi, in zona playout, a quota 22. Per entrambe la posta è altissima. Il Frosinone ha la possibilità di agganciare la squadra di Baldini, che a sua volta vuole i tre punti per ridurre il gap da un Sassuolo non in grande forma e chiamato ad affrontare la corazzata Parma.