tor giovanili news primavera Torino Primavera, via alla volata salvezza: Frosinone primo crocevia

Torino Primavera, via alla volata salvezza: Frosinone primo crocevia

Primavera, Torino-Roma gruppo
Tre scontri proibitivi alle spalle con imbattibilità mantenuta, ora il Toro ha un match salvezza in cui capitalizzare
Irene Nicola
Dopo tre partite dove l'obiettivo era prima di tutto dimostrare a se stessi di poter essere competitivi anche contro le corazzate, il Torino Primavera torna a giocare una gara dove l'imperativo è uno: vincere. La squadra di Baldini, reduce dall'1-1 contro la Fiorentina, ha sempre la solita priorità con cui fare i conti, la salvezza diretta. Per farlo ci sono partite in cui sbagliare non è un'opzione e quella contro il Frosinone, in programma domani, domenica 8 febbraio, in trasferta alle 15 è tra queste.

Primavera, scontro chiave in zona salvezza con il Frosinone

Nonostante il Torino abbia affrontato le prime tre della classe nelle ultime tre partite, la distanza dalla zona salvezza diretta non si è particolarmente acuita. I granata infatti, complici i tre pari, hanno limitato i possibili danni. Qualche gara fa il sedicesimo posto era a cinque punti, ora è solo a sei. Un gap che va colmato, ma che era importante non diventasse più proibitivo dopo i tre big match consecutivi. Ora è tempo però di andare all'attacco. Frosinone e Torino sono invischiate nella stessa lotta per evitare di perdere la categoria. I ciociari sono penultimi, in zona retrocessione diretta, a quota 19 punti; i granata invece sono quart'ultimi, in zona playout, a quota 22. Per entrambe la posta è altissima. Il Frosinone ha la possibilità di agganciare la squadra di Baldini, che a sua volta vuole i tre punti per ridurre il gap da un Sassuolo non in grande forma e chiamato ad affrontare la corazzata Parma.

Sarà la prima gara in cui il Torino metterà in campo il suo nuovo organico. Baldini ha ricevuto gli ultimi innesti, il centrocampista Nascimento e l'attaccante Ewurum, nelle ultime ore del mercato. Sono giocatori che restano ancora da scoprire, essendo arrivati in granata meno di una settimana  fa, ma chissà che non possano vedersi per uno spezzone o che possano fare lo stesso percorso di Tonica e proporsi in poco tempo in cima alle gerarchie. Intanto il Toro continuerà a contare anche sulla vecchia guardia e sugli equilibri che ha costruito negli ultimi due mesi in cui la squadra di Baldini non ha mai perso. Con il Frosinone all'andata l'uomo chiave era stato Tommaso Gabellini, a segno con una doppietta che valse il 2-2 in rimonta contro i ciociari.

