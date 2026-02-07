Torino Primavera, via alla volata salvezza: Frosinone primo crocevia

Torino Primavera, la prima con il nuovo organico a disposizione—
Sarà la prima gara in cui il Torino metterà in campo il suo nuovo organico. Baldini ha ricevuto gli ultimi innesti, il centrocampista Nascimento e l'attaccante Ewurum, nelle ultime ore del mercato. Sono giocatori che restano ancora da scoprire, essendo arrivati in granata meno di una settimana fa, ma chissà che non possano vedersi per uno spezzone o che possano fare lo stesso percorso di Tonica e proporsi in poco tempo in cima alle gerarchie. Intanto il Toro continuerà a contare anche sulla vecchia guardia e sugli equilibri che ha costruito negli ultimi due mesi in cui la squadra di Baldini non ha mai perso. Con il Frosinone all'andata l'uomo chiave era stato Tommaso Gabellini, a segno con una doppietta che valse il 2-2 in rimonta contro i ciociari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA