1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

IL WEEKEND

Umori alterni in casa Torino, dove c'è chi sta alla perfezione e chi invece sta facendo più fatica. Non potrebbe chiedere di più dal suo campionato l'Under 16, la corazza in questo momento tra le formazioni giovanili granata: poker rifilato alla Virtus Entella, imbattibilità in campionato mantenuta nella settimana prima del derby e secondo posto in classifica dietro proprio alla Juventus. Valo lo stesso per l'altra squadra del biennio giovanissimi, l'Under 15, che sta disputando un campionato di vertice e continua a stupire: l'1-0 alla Virtus Entella tiene la squadra di Rebuffi in corsa per il primo posto con la Juventus, da affrontare nel derby. In casa Under 18 i meccanismi sono invece ancora da oliare, sono troppi gli sprechi con il Sassuolo e costano davvero troppo caro in una gara dove manca pericolosità sotto porta e dove il pari sfugge in extremis all'ultimo con beffa nel recupero. Ferma l'Under 17 in questo weekend. Di seguito il punto sul weekend delle giovanili granata, annata per annata, con risultati e classifiche.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4