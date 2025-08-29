Si riparte. Il Settore giovanile maschile granata si appresta a ricominciare la stagione sportiva, come sempre a blocchi. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di vedere tutte le Under in campo, intanto però c'è una primatista ad aprire le danze: l'Under 17. La squadra di Rebuffi, formata dai classe 2009, debutta in trasferta in casa del Cesena. I prossimi appuntamenti saranno tutti a settembre: l'Under 18 entrerà in scena nel weekend della prima settimana, a metà mese ritorneranno anche i campionati Under 16 e Under 15 completando il quadro. Bisognerà attendere ottobre invece per il via alle gare del Settore giovanile femminile. Nel mentre prosegue il campionato Primavera: il Toro di Fioratti affronta l'Atalanta in trasferta nella terza giornata di campionato. Di seguito il programma completo del fine settimana delle formazioni giovanili.
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili: l’Under 17 apre le danze
Esordio in campionato per l'Under 17, i 2009 debuttano con Rebuffi