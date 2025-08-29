tor giovanili news under Torino, il programma del fine settimana delle giovanili: l’Under 17 apre le danze

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili: l’Under 17 apre le danze

Esordio in campionato per l'Under 17, i 2009 debuttano con Rebuffi
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

giovanili Toro

Si riparte. Il Settore giovanile maschile granata si appresta a ricominciare la stagione sportiva, come sempre a blocchi. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di vedere tutte le Under in campo, intanto però c'è una primatista ad aprire le danze: l'Under 17. La squadra di Rebuffi, formata dai classe 2009, debutta in trasferta in casa del Cesena. I prossimi appuntamenti saranno tutti a settembre: l'Under 18 entrerà in scena nel weekend della prima settimana, a metà mese ritorneranno anche i campionati Under 16 e Under 15 completando il quadro. Bisognerà attendere ottobre invece per il via alle gare del Settore giovanile femminile. Nel mentre prosegue il campionato Primavera: il Toro di Fioratti affronta l'Atalanta in trasferta nella terza giornata di campionato. Di seguito il programma completo del fine settimana delle formazioni giovanili.

