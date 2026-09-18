Ormai tutto il settore giovanile maschile granata è partito per questa nuova stagione. Dopo Primavera, Under 18 e Under 17 anche le categorie del biennio Giovanissimi hanno iniziato il campionato. Per Under 16 e Under 15 questo però sarà un weekend speciale. Solo queste due annate non erano ancora passate da casa in stagione, dopo l'esordio stagionale a Pisa. Da lunedì tutto il settore giovanile avrà giocato al Robaldo, il nuovo quartier generale dei granata. Vediamo allora quali sono gli impegni di questo fine settimana e che sfide aspettano i torelli.

TORINO, ITALY - APRIL 6: Riccardo Marangon of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Under 18: a Como per provare a confermarsi

Dopo la grande vittoria dell'Under 18, Leardi e i suoi vogliono ripetersi e provare l'impresa a Como. I granata hanno convinto con un Milan in difficoltà vincendo per ben 5-0, ma adesso tocca il compito più arduo. I comaschi sono a pieni punti con dieci gol fatti in tre partite. Si tratta quindi di un vero e proprio big match che vede da una parte un Toro solido con tanta qualità e dall'altra la realtà emergente del momento che ha iniziato la stagione da super big e vuole continuare la propria striscia vincente in casa contro i granata. Nella sfida in programma domenica alle ore 16 le due squadre si daranno battaglia con un solo obiettivo: confermare di voler ambire alle posizioni più alte fin da subito.

Como-Torino, domenica 20 settembre, ore 16, c.s. "Centro Sportivo Comunale Angelo Volontè", Rovello Porro (Co)

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 7: Lorenzo Piro in action during the Under 17 A-B match between Torino U17 and Sampdoria U17 at centro sportivo Robaldo on September 7, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Under 17: in casa col Pisa per sbloccarsi definitivamente

Dopo una prima brutta sconfitta in casa per 1-4 contro la Sampdoria Ledesma hanno dato grossi cenni di miglioramento pareggiando a Genova contro i rossoblù. Questa settimana il ritorno tra le mura amiche, che fino ad ora troppo amiche non sono state, per provare a sbloccarsi definitivamente e cambiare una stagione iniziata con il piede sbagliato. Contro di loro un Pisa che arriva da due grandi sconfitte, entrambe per 5-1, e che sicuramente darà tutto per uscire dal brutto periodo. Un match importante, quindi, e da non sottovalutare per l'Under 17 che domenica alle 11, al Robaldo, dovranno dimostrare di aver imparato dalla brutta sconfitta alla prima.

Torino-Pisa, domenica 20 settembre, ore 11, c.s. "Robaldo", Torino (TO)

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 7: Gian Michael Portuondo in action during the Under 17 A-B match between Torino U17 and Sampdoria U17 at centro sportivo Robaldo on September 7, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Under 16: l'esordio al Robaldo per dare un segnale

La prima in campionato dell'Under 16 è stata dolce ma anche amara. Dopo esser stati sotto 3-1 i granata sono riusciti a riacciuffare il risultato e pareggiare a Pisa coi nerazzurri. Un buon segnale come la rimonta ma un risultato che non soddisfa a pieno Vegliato e i suoi. Serve allora una prova più precisa fin da subito in casa contro il Genoa. Rossoblù che hanno perso nella prima uscita contro il Parma. Una gara tra due formazioni che possono lottare per posizioni alte nel girone e devono dare subito un segnale diverso da quello della prima giornata. Dopo i più piccoli alle 15.30, in campo scenderanno i ragazzi dell'Under 16.

Torino-Genoa, domenica 20 settembre, ore 15.30, c.s. "Robaldo", Torino (To)

VINOVO, ITALY - APRIL 2: Fabio Rebuffi, head coach of Torino Under 17, during the Under 17 A-B match between Juventus U17and Torino U17 at Juventus Center on April 2, 2025 in Vinovo, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Under 15: servono risposte in casa da Rebuffi e i suoi

Come per i colleghi più grandi anche i ragazzi del 2012 giocheranno in quella che era stata casa loro anche nella scorsa stagione, il Robaldo. Dall'Under 15 ci si aspetta molto soprattutto dopo la prima uscita finita male contro i nerazzuri del Pisa. Rebuffi e i suoi ragazzi devono rialzarsi, e sulla strada incontrano un'altra squadra in cerca dei primi punti stagionali, il Genoa che ha perso 3-4 contro il Parma. Domenica 20 settembre alle 13.30 andrà in scena una sfida che sa di rivalsa, quantomeno per una delle due formazioni. E il tecnico Rebuffi esige una risposta d'orgoglio dei suoi ragazzi.

Torino-Genoa, domenica 20 settembre, ore 13.30, c.s. "Robaldo", Torino (To)