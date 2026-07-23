Il Toro saluta uno dei suoi giovani cresciuti nel vivaio. Matias Moretti passa al Montecchio Gallo, club che nella prossima stagione militerà in Serie D. Il classe 2008 è figlio d'arte: suo padre è infatti Emiliano Moretti, ex difensore granata e attuale dirigente del Torino. Terzino sinistro, nell'ultima stagione ha collezionato 20 presenze con l'Under 18, mentre nel campionato 2024/25 si era messo in mostra con l'Under 17, trovando anche la rete nel derby contro la Juventus. Per il giovane granata si apre ora una nuova esperienza tra i grandi, con l'obiettivo di misurarsi nel calcio dei grandi, trovare continuità e proseguire il proprio percorso di crescita lontano da Torino. La squadra in cui militerà è nata dalla fusione tra il K-Sport Montecchio e l'Atletico Gallo di Petriano e ha acquisito la possibilità di giocare in Serie D. La società ha annunciato l'arrivo di Matias con un messaggio di benvenuto.