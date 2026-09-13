La classifica aggiornata del campionato Primavera 1: Torino al quattordicesimo posto
Le scadenze dei giocatori del Toro (VIDEO)
Prezioso e pesante successo esterno per il Torino Primavera di mister Francesco Baldini. Nell'anticipo mattutino della 4ª giornata del campionato Primavera 1 2026/27 si impone per 3-1 sul campo dell'Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. I granata sbloccano la sfida grazie alla marcatura di Conzato, per poi trovare il raddoppio firmato da Falasca e il gol che chiude i giochi Bonacina su rigore. Nella ripresa l'Atalanta prova ad imporsi, ma il Torino regge l'urto e porta a casa tre punti fondamentali. Con questa prima vittoria stagionale, la formazione di Baldini sale a 4 punti in classifica, staccando proprio i nerazzurri fermi a quota 3.
Primavera 1, la classificaParma 10
Lazio 9
Inter 7
Roma 7
Milan 7
Bologna 6
Cagliari 6
Sassuolo 4
Empoli 5
Cesena 5
Hellas Verona 6
Como 4
Genoa 4
Torino 4
Monza 3
AlbinoLeffe 3
Atalanta 3
Lecce2
Fiorentina 2
Juventus 2
Primavera 1, i risultati della seconda di campionato
Parma - Genoa 2-1
Juventus - AlbinoLeffe 1-2
Monza - Lecce 2-2
Hellas Verona - Milan 2-0
Cesena - Lazio 0-1
Sassuolo - Bologna 5-3
Atalanta - Torino 1-3
Fiorentina - Empoli (i 13 settembre ore 11:00)
Inter - Cagliari (13 settembre ore 15:00)
Roma - Como (14 settembre ore 15:00)
© RIPRODUZIONE RISERVATA