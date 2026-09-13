Prezioso e pesante successo esterno per il Torino Primavera di mister Francesco Baldini. Nell'anticipo mattutino della 4ª giornata del campionato Primavera 1 2026/27 si impone per 3-1 sul campo dell'Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. I granata sbloccano la sfida grazie alla marcatura di Conzato, per poi trovare il raddoppio firmato da Falasca e il gol che chiude i giochi Bonacina su rigore. Nella ripresa l'Atalanta prova ad imporsi, ma il Torino regge l'urto e porta a casa tre punti fondamentali. Con questa prima vittoria stagionale, la formazione di Baldini sale a 4 punti in classifica, staccando proprio i nerazzurri fermi a quota 3.

Primavera 1, la classifica

Parma 10

Lazio 9

Inter 7

Roma 7

Milan 7

Bologna 6

Cagliari 6

Sassuolo 4

Empoli 5

Cesena 5

Hellas Verona 6

Como 4

Genoa 4

Torino 4

Monza 3

AlbinoLeffe 3

Atalanta 3

Lecce2

Fiorentina 2

Juventus 2

Primavera 1, i risultati della seconda di campionato

Parma - Genoa 2-1

Juventus - AlbinoLeffe 1-2

Monza - Lecce 2-2

Hellas Verona - Milan 2-0

Cesena - Lazio 0-1

Sassuolo - Bologna 5-3

Atalanta - Torino 1-3

Fiorentina - Empoli (i 13 settembre ore 11:00)

Inter - Cagliari (13 settembre ore 15:00)

Roma - Como (14 settembre ore 15:00)