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Il modello pallavolo

La lunga chiacchierata con Mauro Berruto spazia su più fronti. Dalla sua amata pallavolo alla politica insita nel calcio, dalla gestione Cairo alle aspettative sulla stagione del Torino. Berruto rappresenta ognuna di queste facce: ex commissario tecnico della nazionale maschile italiana di volley, deputato della repubblica italiana, grande tifoso del Torino. L'analisi parte proprio dal volley azzurro, ai vertici mondiali ormai da parecchi anni. "Se parliamo di visibilità, risultati e trasversalità per genere non ci sono pari, non c'è tennis che tenga - analizza Berruto -. Anche perché la condizione di salute, di bellezza e di salute della pallavolo italiana non è di oggi ma perdura da decenni. Per il maschile siamo ai vertici da metà anni Novanta, è chiaro non si è sempre vinto ma si è sempre in lotta per vincere. Penso sia davvero incredibile commentare una serie così lunga di grandi successi. La storia della pallavolo femminile è un po' meno lunga, l'esplosione è arrivata leggermente dopo ma si può dire che è ormai consolidata. La pallavolo è uno sport planetario, eppure da tre decenni nessuno ha fatto meglio del nostro paese. Come si fa a tenere una disciplina mondiale ai vertici per decenni cambiando quattro generazioni di giocatori, tecnici e dirigenti? La domanda è lecita, il modello pallavolo è da studiare. Tra l'altro, i successi portano a maggiore visibilità e allora ecco eventi come quello in piazza del Plebiscito a Napoli dell'altra sera. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di condurre da coach due partite di World League nel campo centrale del Foro Italico di Roma. Emozioni indelebili. La pallavolo italiana sa vincere e confezionare spettacolo: di più non si può fare".

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