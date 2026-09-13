Ché Adams è uno dei sette giocatori presenti nel Torino con il contratto in scadenza. Praticamente metà squadra e non mancano i big. Alcuni hanno un'opzione di rinnovo, cosa che non ha però lo scozzese. Da quando è approdato in granata due estati fa, quando la squadra era guidata da Paolo Vanoli, l'ex Southampton ha sempre detto la sua fornendo prestazioni, qualità e anche reti importanti. Una situazione complicata e intricata, considerando l'enorme peso che ha il giocatore sul Torino e la sua utilità.

Giocatore in scadenza, eppure il Torino non l'ha venduto

Il contratto di Adams scade nel 2027 e al momento non ci sono state novità in merito a un suo rinnovo. Teoricamente in queste situazioni è molto frequente vedere almeno tre situazioni: a) cessione nell'estate, b) rinnovo ponte per non perdere il giocatore a zero, c) rinnovo. Nessuna delle tre è avvenuta, almeno per il momento. Il dato positivo però c'è, ovvero che il Torino si è addossato un carico economico pur di avere ancora a disposizione un giocatore come Adams. In effetti, l'ultima sessione di mercato è stata piuttosto calda e non sono mancate le voci di un possibile saluto dello scozzese.

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 5: Che Adams of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on September 5, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Consapevole dell'attacco a disposizione, la società non ha voluto rinunciare ad un profilo che dà molto all'attacco del Torino e questo si è visto contro la Fiorentina. Una rete per scacciare i fantasmi nella trasferta vittoriosa del Franchi, e che gol per giunta. Il Torino si è assunto il rischio per permettere ad Abate di avere una rosa con delle alternative. Non si parla di rinnovo, al momento non ci sono venti che portano in quella direzione. Adams però c'è e dà il suo contributo, che sia da subentrato o da titolare.