La vigilia di Torino-Roma accende i riflettori sulla tenuta difensiva della squadra di Ignazio Abate. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci si concentra sulle manovre tattiche del tecnico granata in vista del match dell'Olimpico Grande Torino contro l'attacco della formazione guidata da Gian Piero Gasperini. Il focus del quotidiano rosa parte dall'ottima notizia arrivata ieri dal centro sportivo Filadelfia: "Saul Coco ha pienamente smaltito il trauma contusivo alla tibia subito al Franchi contro la Fiorentina ed è tornato a guidare il gruppo. Il difensore sarà il perno centrale del trio difensivo di Abate, completato da Comert sul centro-sinistra e dal giovane Pietro Comuzzo (sempre titolare in A e Coppa) sul centro-destra. Davanti al confermato Perri tra i pali, la linea a tre avrà il compito di reggere l'urto dell'attacco giallorosso". Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Abate e il suo vice Gabriel Raimondi stanno dedicando grande cura alla fase difensiva. Per arginare la Roma non basterà la tenuta dei singoli, ma servirà un lavoro di squadra coordinato: "Il Toro non è una squadra votata alla marcatura a uomo in senso tradizionale, ma domani potremmo aspettarci un undici granata sagomato a uomo sulla banda Gasp a tutto campo. A Coco potrebbe toccare il compito di prendere in consegna un diavolo come Malen". Un aiuto fondamentale arriverà dal filtro a centrocampo composto da Gineitis, Mandragora e Fitz-Jim, chiamati a schermare la zona centrale (con Mandragora pronto ad accoppiarsi su Mora o Dybala), mentre a Vlasic spetterà il compito di raccordo tra i reparti. "Ricardo Rodriguez, tesserato da svincolato e rimasto a Torino durante la trasferta di Firenze per ritrovare la condizione fisica, va verso la sua prima convocazione stagionale e partirà dalla panchina. Segnali positivi anche per Casadei, infortunatosi al debutto contro il Milan: il suo rientro in gruppo è previsto per la gara contro il Bologna". Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.