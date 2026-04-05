Come cambia la classifica del campionato
Il Torino perde contro il Cesena nel turno pasquale. Ai ragazzi di Baldini non riesce la rimonta nonostante una buona gara: l'1-2 di Gabellini a poco meno di dieci minuti dalla fine non basta per completare l'opera. La sconfitta potrebbe ridurre il vantaggio della squadra granata sulla zona playout: il Sassuolo ha perso e resta dietro a -3, perde anche il Cagliari che resta diciottesimo. Si attende però ancora il verdetto della sfida del Napoli contro la Lazio, in programma domani. In caso di vittoria i partenopei si porterebbero a -1 dal quindicesimo posto dei granata.
Primavera 1, la giornataCagliari - Parma 1-3
Milan - Lecce 2-0
Cremonese - Juventus 1-2
Atalanta - Roma 2-1
Sassuolo - Inter 1-2
Torino - Cesena 0-1
Genoa - Monza (domenica 5 aprile, 13)
Lazio - Napoli (lunedì 6 aprile, 11)
Bologna - Hellas Verona (lunedì 6 aprile, 14)
Fiorentina - Frosinone (lunedì 6 aprile, 16)
La classifica
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