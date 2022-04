Primavera 1, la classifica: il Toro batte il Verona e accorcia dalla zona playoff

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del match tra Torino e Verona

Il Torino sconfigge l'Hellas Verona e accorcia sul sesto posto, l'ultimo valido per la zona playoff. In attesa delle altre gare, ora il distacco è di sole due lunghezze. Il Verona invece resta fermo a quota 33, con un unico punto di vantaggio sulla zona playout. Nell'altra gara già disputata, l'Inter ha superato il Pescara 0-4 a domicilio e consolida il secondo posto in classifica. Gli abruzzesi invece sono sempre più ultimi.