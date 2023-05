Primavera 1, la classifica aggiornata: il Torino difende il secondo posto

La classifica di Primavera 1 in seguito alla gara del Torino contro l'Udinese

Il Torino Primavera torna alla vittoria contro l'Udinese e difende il secondo posto in campionato grazie al 2-0 sui friulani. I granata disputano un primo tempo d'autore, dominato sul piano del gioco e chiuso sull'1-0 grazie alla rete di Savva. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e i granata calano di intensità, ma nel finale mettono in cassaforte i tre punti grazie alla rete di Corona (LEGGI QUI IL COMMENTO). In attesa delle gare di Lecce (giovedì contro il Sassuolo) e Fiorentina (domani contro il Napoli), il Toro può vantare un bel +5 sulla Viola, ad un solo punto dalla vetta.